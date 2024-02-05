Может попытаться вывести США из НАТО: в Германии опасаются возвращения Трампа в Белый дом

В правительстве ФРГ считают, что переизбрание политика от Республиканской партии также приведет к сокращению поддержки Украины. Отсутствие помощи Киеву, как отмечают журналисты, может приблизить конфликт к границам Германии.

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Немецкие политики опасаются возвращения Дональда Трампа в белый дом. По их мнению, это будет иметь негативные последствия для НАТО и усложнит военную помощь Украине, которая воюет против России. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

В правительстве ФРГ считают, что Трамп на посту президента может попытаться вывести США из НАТО, а отсутствие помощи Украине может приблизить войну к границам Германии.

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По информации издания, перспектива переизбрания Дональда Трампа на пост президента США заставляет чиновников в Германии обсуждать, сможет ли НАТО существовать без США. Большинство чиновников уверены, что Путин ждет раскола Североатлантического Альянса.

Также источники издания говорят, что в правительстве Германии не ожидают прогресса Украины в войне против РФ в этом году и считают невозможным возвращение к привычным отношениям с Россией.

Напомним, 29 января президент Украины Владимир Зеленский объяснил последствия задержки помощи от США. Глава государства уверяет, что Германия может не бояться угрозы со стороны РФ, если передаст нужное оружие ВСУ.