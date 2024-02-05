Може спробувати вивести США з НАТО: в Німеччині побоюються повернення Трампа до Білого дому

В уряді ФРН вважають, що переобрання політика від Республіканської партії також призведе до скорочення підтримки України. Відсутність допомоги Києву, як зазначають журналісти, може наблизити конфлікт до кордонів Німеччини.

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Німецькі політики побоюються повернення Дональда Трампа до білого дому. На їхню думку, це матиме негативні наслідки для НАТО і ускладнить військову допомогу Україні, яка воює проти Росії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на свої джерела.

В уряді ФРН вважають, що Трамп на посаді президента може спробувати вивести США з НАТО, а відсутність допомоги Україні може наблизити війну до кордонів Німеччини.

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За інформацією видання, перспектива переобрання Дональда Трампа на посаду президента США змушує посадовців в Німеччині обговорювати, чи зможе НАТО існувати без США. Більшість урядовців впевнені, що Путін чекає на розкол Північноатлантичного Альянсу.

Також джерела видання кажуть, що в уряді Німеччини не очікують на прогрес України у війні проти РФ цього року і вважають неможливим повернення до звичних відносин з Росією.

Нагадаємо, 29 січня президент України Володимир Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США. Очільник держави запевняє, що Німеччина може не боятись загрози з боку РФ, якщо передасть потрібну зброю ЗСУ.