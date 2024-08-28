Спецпрокурор висунув нове обвинувачення проти Трампа: подробиці

Спецпрокурор Джек Сміт представив новий обвинувальний висновок проти Дональда Трампа, що стосується його дій після виборів 2020 року. При цьому враховується частковий імунітет, який політик має як колишній президент США, що обмежує можливості його кримінального переслідування.

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Спеціальний прокурор Джек Сміт, який розслідував причетність колишнього президента США Дональда Трампа до спроб змінити результати президентських виборів 2020 року, оприлюднив оновлений обвинувальний висновок у цій справі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Початковий обвинувальний висновок втратив чинність після рішення Верховного суду країни про імунітет президента до кримінального переслідування за рішення, ухвалені в межах посадових обов'язків.

У новому обвинувальному документі міститься колишнє звинувачення Трампа в тому, що він вдався до "злочинної схеми" з метою змінити результати виборів і залишитися при владі після поразки на президентських виборах 2020 року. Однак в оновленому документі його дії кваліфікуються вже як дії кандидата в президенти, а не президента.

Із документа було вилучено епізоди взаємодії Трампа зі співробітниками міністерства юстиції, оскільки вказівки співробітникам державних органів Верховний суд відніс до сфери службових повноважень президента, у ньому наголошується, що втручання в процес сертифікації виборів на рівні штатів, у чому також звинувачується Дональд Трамп, не належить до компетенції глави Білого дому.

"Голос Америки" уточнює, що новий обвинувальний висновок, як і раніше, містить обвинувачення в тому, що Трамп брав участь у схемі, організованій його союзниками, із залучення фальшивих вибірників у ключових штатах, вибори в яких виграв демократ Джо Байден, і які неправдиво стверджували, що Трамп переміг у цих штатах.

У ньому також зберігаються звинувачення в тому, що Трамп намагався чинити тиск на віцепрезидента Майка Пенса, щоб той відхилив законні голоси виборщиків, і що Трамп і його союзники використовували хаос у Капітолії у спробі відтермінувати затвердження перемоги Байдена.

Як зазначається, сам Дональд Трамп уже назвав дії спеціального прокурора "актом відчаю" і закликав суддю відхилити нові звинувачення проти нього.

У лютому Апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що експрезидент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про втручання у вибори 2020 року.

На початку серпня президент США Джо Байден зазначав, що він не впевнений у мирному переданні влади в разі, якщо кандидат від республіканської партії Дональд Трамп програє президентські вибори.