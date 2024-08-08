"Буде кровопролиття": Байден не впевнений, чи змириться Трамп з програшем на виборах

За словами чинного президента США, не можна гарантувати, що у січні 2025 року передача влади відбудеться мирним шляхом.

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Президент США Джо Байден не впевнений, чи відбудеться мирна передача влади у випадку, якщо кандидат від республіканської партії Дональд Трамп програє президентські вибори. Про це Байден заявив в інтерв'ю "CBS News".

Журналіст запитав чинного американського президента, чи впевнений він, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади.

"Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", — сказав Байден.

Він також звернув увагу на те, що республіканці намагаються поставити потрібних їм людей у місцевих виконавчих округах, де підраховують голоси.

Телеканал "CBS News" зазначив, що це перше інтерв'ю Байдена після того, як він оголосив, що більше не буде балотуватися на посаду президента.

Нагадаємо, 2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів делегатів від демократів та отримала номінацію на президентські вибори.

23 липня редактор британського видання The Telegraph Чарльз Мур заявив, що Дональд Трамп може бути більш відкритим до співпраці з президентом Володимиром Зеленським після того, як його головний опонент вийшов з передвиборчих перегонів.