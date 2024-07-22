Байден зняв кандидатуру з виборів президента: у ЗМІ розповіли, як політик ухвалив це рішення

Протягом кількох днів президент США Джо Байден консультувався щодо визначення шляху до перемоги на виборах. Проте потім він заявив своїм помічникам, що готовий до альтернативного кінця.

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21 липня лідер США Джо Байден заявив про зняття своєї кандидатури з виборів президента. Це рішення американський політик ухвалив ще в суботу, 20 липня. Про це повідомило видання Politico.

Журналісти зауважили, що в суботу ввечері Джо Байден, перебуваючи у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікуючись від COVID-19, почав усвідомлювати, що його боротьба за президентське крісло закінчилася.

Люди, знайомі з цим питанням, розповіли, що останні декілька днів президент консультувався зі своїми старшими помічниками щодо визначення шляху до перемоги на виборах у листопаді.

"Президент тижнями наполягав на тому, що він як і раніше є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа, навіть на тлі щораз більшої кількості доказів того, що його підтримка з боку законодавців-демократів і виборців невпинно погіршується", — йдеться у повідомленні.

Байден планував довести, що ті, хто його недооцінює, неправі, залишившись у президентських перегонах та вигравши їх. Проте в суботу ввечері він повідомив близьким помічникам, що готовий до альтернативного кінця. Під час обговорення припинення кампанії Байдена в Рехоботі були присутні його радники Майк Донілон і Стів Рікетті, заступник керівника штабу Анні Томасіні й Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

У неділю, 21 липня, після ухвалення рішення, зросла активність у штабі Байдена. Зокрема, він окремо зателефонував та повідомив про це віцепрезидентку Камалу Гарріс, голову штабу Джеффу Зіентсу та голову кампанії Джен О’Меллі Діллон. Також перед тим, як публічно оголосити про свої плани, він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі.

У понеділок, 22 липня, Зіентс планує провести телефонну розмову з усім персоналом Білого дому та представниками виконавчої влади.

"Я не міг не пишатися тим, що працював на президента Джо Байдена, віцепрезидентку Камалу Гарріс і американський народ — разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії", — написав він в електронному листі до співробітників.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден повідомив про зняття своєї кандидатури з виборів. Після цього спікер палати представників Майк Джонсон закликав політика негайно піти у відставку. За його словами, якщо Байден "не гідний" балотуватися на посаду президента, то він "не гідний" обіймати цю посаду.

Того ж дня Джо Байден запропонував віцепрезидентці США Камалі Гарріс висунутися на посаду президента. Також він закликав демократів об'єднатися і перемогти республіканця Дональда Трампа.