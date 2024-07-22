Байден снял кандидатуру с выборов президента: в СМИ рассказали, как политик принял это решение

В течение нескольких дней президент США Джо Байден консультировался по определению пути к победе на выборах. Однако затем он заявил своим помощникам, что готов к альтернативному концу.

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21 июля лидер США Джо Байден заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента. Это решение американский политик принял еще в субботу, 20 июля. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты отметили, что в субботу вечером Джо Байден, находясь в своем доме на побережье штата Делавэр и лечась от COVID-19, начал осознавать, что его борьба за президентское кресло закончилась.

Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что последние несколько дней президент консультировался со своими старшими помощниками по определению пути к победе на выборах в ноябре.

"Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей неуклонно ухудшается", — говорится в сообщении.

Байден планировал доказать, что те, кто его недооценивает, неправы, оставшись в президентской гонке и выиграв ее. Однако в субботу вечером он сообщил близким помощникам, что готов к альтернативному концу. При обсуждении прекращения кампании Байдена в Рехоботе присутствовали его советники Майк Донилон и Стив Рикетти, заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

В воскресенье, 21 июля, после принятия решения, возросла активность в штабе Байдена. В частности, он отдельно позвонил и сообщил об этом вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зиентсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон. Также перед тем, как публично объявить о своих планах, он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме.

В понедельник, 22 июля, Зиентс планирую провести телефонный разговор со всем персоналом Белого дома и представителями исполнительной власти.

"Я не мог не гордиться тем, что работал на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ — вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории", — написал он в электронном письме к сотрудникам.

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов. После этого спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал политика немедленно уйти в отставку. По его словам, если Байден "не достоин" баллотироваться на пост президента, то он "не достоин" занимать эту должность.

В тот же день Джо Байден предложил вице-президенту США Камале Харрис выдвинуться на пост президента. Также он призвал демократов объединиться и победить республиканца Дональда Трампа.