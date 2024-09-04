"Они врут": Трамп заявил, что Украина занижает собственные потери на войне (видео)

По словам кандидата в президенты США, он имеет точный план, как остановить Украину и Россию, а еще "идею" по Китаю.

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Украина врет в вопросах относительно собственных потерь в российско-украинской войне. Об этом в подкасте исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп.

"Если посмотреть на разрушения и здания, которые разрушаются повсюду, я думаю, что эти цифры будут намного выше. Они врут о цифрах, они пытаются их занизить", — сказал Трамп.

Он также вновь подчеркнул, что имеет планы, как завершить войну в Украине, но подчеркнул, что сможет раскрыть их только в случае победы на президентских выборах.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию, и у меня есть определенная идея — возможно, не план, но идея — в отношении Китая. Но я не могу дать вам эти планы, потому что не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Отчасти это неожиданность, не так ли?" — отметил Трамп.

Напомним, 28 августа издание The Independent обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп считает, что вторжение Украины в РФ может спровоцировать Третью мировую войну.

1 сентября Дональд Трамп сообщил, что ему предъявлено обновленное обвинительное заключение по делу о вмешательстве в федеральные выборы против него, но он заявил, что "имел на это право".