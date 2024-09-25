Гаитянцы подали иск против Трампа и Вэнса за фейк о "поедании котов и собак"

Гаитянское сообщество Спрингфилда требует немедленно выдвинуть обвинения против Трампа и Вэнса за очернение их фейковыми обвинениями, которые также были опровергнуты местной полицией.

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Представители гаитянского сообщества, проживающие в Спрингфилде (штат Огайо), подали в суд на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса за фейковые обвинения в том, что они якобы поедали собак и кошек. Об этом сообщает NBC News.

Организация Haitian Bridge Alliance, объединяющая гаитян Спрингфилда, подала иск против кандидатов в президенты и вице-президенты от республиканцев в муниципальный суд округа Кларк. Ее руководитель Герлин Йозеф заявила, что Трамп и Вэнс за последние две недели "возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде".

"Вместе они распространили и усилили уже опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных", — сказала Йозеф.

Медиа пишет, что адвокат Субодх Чандра, который защищает интересы гаитян в суде, заявил о бездействии местных прокуроров и требует немедленно выдвинуть обвинения против Трампа и Вэнса.

"Они должны нести ответственность перед законом, так же как и любой из нас", — подытожил адвокат.

Фейк Дональда Трампа о мигрантах из Гаити

10 сентября во время дебатов с демократкой Камалой Харрис Трамп обвинил мигрантов из Гаити в том, что они "поедают" домашних животных американцев в Спрингфилде, штат Огайо. Похожие заявления делал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.

Однако местная полиция рапортовала об отсутствии каких-либо сообщений, которые достоверно подтверждали бы факты, что "домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны отдельных лиц из иммигрантской общины".

Напомним, Фокус писал о дебатах Харрис и Трампа, которые состоялись 10 сентября на ABC News, и что кандидаты в президенты США говорили о войне в Украине.

Позже оба политика прокомментировали свои выступления, и планируют ли проводить еще один тур дебатов.