СМИ сообщили о взрывчатке рядом с митингом в поддержку Трампа: полиция опровергает

Комиссар округа Нассау Патрик Райдер отметил, что информация о взрывчатке в одной из машин Лонг-Айленда не соответствует действительности, поэтому угроза для мероприятия с кандидатом в президенты США отсутствует.

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Недалеко от места в Лонг-Айленде, где должен пройти митинг в поддержку бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, якобы обнаружили взрывчатку. Позже оказалось, что информация не соответствует действительности. Об этом пишет Daily Mail.

За несколько часов до начала мероприятия появились сообщения о возможной взрывчатке в машине недалеко от места проведения митинга, где также должен выступить Дональд Трамп. Ее якобы нашли сотрудники полиции с помощью специального устройства, когда проверяли близлежащую территорию на безопасность.

Источники рассказали, что водитель транспортного средства сразу же убежал в лес, но никто из очевидцев не видел, что он взял с собой. Просто припарковался и покинул территорию.

Спустя время оказалось, что информация об обнаружении взрывчатки совершенно не соответствует действительности, о чем написали в департаменте полиции округа Нассау. Граждан попросили сообщать о случаях, когда те находят подозрительные предметы, однако в этом случае ничего сверхъестественного не случилось и митингу ничего не угрожает.

"Сообщения о том, что на месте происшествия была найдена взрывчатка, не имеют под собой оснований. В настоящее время допрашивается человек, который, возможно, тренировал собаку по обнаружению бомб неподалеку от места происшествия. Человек с собакой-бомбоискателем ложно сообщил об обнаружении взрывчатки, и в настоящее время этот человек задержан полицией", — заявил комиссар Патрик Райдер.

Напомним, 15 сентября во Флориде рядом с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом произошла стрельба. ФБР начало расследование инцидента как предотвращение очередной вероятной попытки покушения на политика.

Полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута. Он поддерживал Украину, часто критиковал 45-го президента США в соцсетях, говорил, что "надо сжечь Кремль дотла".

13 июля состоялось покушение на Дональда Трампа в штате Пенсильвания, в результате чего политик был ранен. Экс-президент США покинул трибуну с окровавленным лицом. Американские службы сообщают, что во время стрельбы погиб один зритель — сам стрелок был убит снайпером.