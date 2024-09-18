ЗМІ повідомили про вибухівку поруч із мітингом на підтримку Трампа: поліція спростовує

Комісар округу Нассау Патрік Райдер зазначив, що інформація про вибухівку в одній із машин Лонг-Айленда не відповідає дійсності, тому загроза для заходу з кандидатом у президенти США відсутня.

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Неподалік місця в Лонг-Айленді, де має відбутися мітинг на підтримку колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, нібито виявили вибухівку. Пізніше виявилося, що інформація не відповідає дійсності. Про це пише Daily Mail.

За кілька годин до початку заходу з'явилися повідомлення про можливу вибухівку в машині недалеко від місця проведення мітингу, де також має виступити Дональд Трамп. Її нібито знайшли співробітники поліції за допомогою спеціального пристрою, коли перевіряли прилеглу територію на безпеку.

Джерела розповіли, що водій транспортного засобу одразу ж утік до лісу, але ніхто з очевидців не бачив, що він узяв із собою. Просто припаркувався і покинув територію.

Через деякий час виявилося, що інформація про виявлення вибухівки абсолютно не відповідає дійсності, про що написали в департаменті поліції округу Нассау. Громадян попросили повідомляти про випадки, коли ті знаходять підозрілі предмети, проте в цьому випадку нічого надприродного не сталося і мітингу нічого не загрожує.

"Повідомлення про те, що на місці події було знайдено вибухівку, не мають під собою підстав. Наразі допитується людина, яка, можливо, тренувала собаку з виявлення бомб неподалік від місця події. Людина із собакою-бомбошукачем неправдиво повідомила про виявлення вибухівки, і наразі цю людину затримала поліція", — заявив комісар Патрік Райдер.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поруч із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом сталася стрільба. ФБР почало розслідування інциденту як запобігання черговій ймовірній спробі замаху на політика.

Поліція затримала 58-річного Раяна Веслі Раута. Він підтримував Україну, часто критикував 45-го президента США в соцмережах, говорив, що "треба спалити Кремль дотла".

13 липня відбувся замах на Дональда Трампа у штаті Пенсильванія, унаслідок чого політика було поранено. Експрезидент США покинув трибуну із закривавленим обличчям. Американські служби повідомляють, що під час стрільби загинув один глядач — самого стрільця вбила снайперка.