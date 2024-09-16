У замаху на Трампа підозрюють Раяна Раута: чи дійсно він пов'язаний з Україною

У квітні 2022 року американець був на мітингу в Києві на підтримку полонених "азовців". У бригаді вже заявили, що Раут "не має жодного стосунку до "Азова" і ніколи не мав".

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58-річний Раян Веслі Раут, якого підозрюють у ймовірному замаху на кандидата в президента США Дональда Трампа, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто бував у Києві, спілкувався з українцями, закликав їх підтримувати ЗСУ та навіть обмінювався контактами для співпраці. Журналісти "Радіо Свобода" дізналися більше подробиць про затриманого.

Крістіан Лутц, німець, який керує організацією допомоги "ФЕНІКС", розповів, що зустрічав Раута кілька разів у Києві у 2022 році. За його словами, чоловік був відомий як "вербувальник із американським прапором на шиї" і багато хто сприймав його як "вовка-одинака", адже з ним не було ані колег, ані друзів. Лутц згадував, як Раут активно залучав іноземців до допомоги Україні і завжди був сконцентрований на своїй місії.

Наразі немає доказів, які б пов’язували зусилля американця в Україні з інцидентом у Флориді, але його арешт приголомшив тих, хто знав його з боку волонтерської діяльності та стикалися з його інколи безглуздими, але, очевидно, щирими спробами допомогти Україні в її захисті від вторгнення РФ.

Водночас деякі добровольчі підрозділи, зокрема Інтернаціональний легіон та батальйон "Азов", опублікували заяви, в яких заперечують будь-який зв'язок із Раутом.

"Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу", — заявили в Інтернаціональному легіоні.

У квітні 2022 року Раут був помічений на мітингу в Києві на підтримку "Азову", де виступав із плакатом, закликаючи зупинити Росію. Він також фігурував у відео, опублікованому в травні 2022 року в соцмережі Х родичів "азовців".

У "Азові" заявили, що Раян Веслі Раут не має жодного стосунку до бригади.

"Мирна демонстрація, на якій він був присутній, була відкритою і до неї міг долучитися кожен. На відео, зняте мітингувальниками, він потрапив випадково. Вважаємо, що поширення наративу про можливий зв’язок "Азова" з Райаном Уеслі Раутом підіграє російській пропаганді", — йдеться в повідомленні бригади.

Крістіан Лутц також розказав журналістам, що перестав спілкуватися з Раутом і заблокував його після того, як той почав "бомбардувати" його повідомленнями в соцмережах.

До подій в Україні американець був мандрівником, працював підрядником покрівель у Північній Кароліні. В армії не служив. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, у 2002 році Раут був заарештований у Ґрінсборо після того, як забарикадувався в будівлі з автоматичною зброєю.

Облікові записи Раута в соціальних мережах закриті після арешту, але архівні дописи демонструють його інтерес до політики США та війни в Україні. В одному з постів у X 2023 року Раут стверджував, що вербував афганських солдатів для служби в інших країнах, таких як Тайвань і Гаїті.

У березні 2023 року у профілі LinkedIn він опублікував фотографії перед Капітолієм США у Вашингтоні та на Майдані Незалежності у Києві.

Фото: Скриншот

Раут також самостійно видав книгу на Amazon під назвою "Українська непереможна війна", у якій виклав свої думки щодо важливості перемоги України у війні проти Росії. Він стверджував, що програш України — це не варіант, і світ повинен зробити все, щоб допомогти їй виграти.

Його арешт шокував багатьох тих, хто сприймав його як щирого прихильника України, і викликав питання щодо його справжніх мотивів та зв'язків між його волонтерською діяльністю в Україні та інцидентом із Трампом у США.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поруч із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом сталася стрілянина.

ФБР заявило, що розслідує інцидент як запобігання черговій імовірній спробі замаху на політика. Правоохоронці знайшли автомат АК-47 з прицілом у кущах, дві сумки та камеру GoPro. Поліція затримала 58-річного Раяна Веслі Раута.