Был в Киеве с "американским флагом на шее": как нападавший на Трампа связан с Украиной

В апреле 2022 года Райан Уэсли Раут был на митинге в Киеве в поддержку пленных "азовцев". В бригаде уже заявили, что американец "не имеет никакого отношения к "Азову" и никогда не имел".

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58-летний Райан Уэсли Раут, которого подозревают в вероятном покушении на кандидата в президента США Дональда Трампа, после полномасштабного вторжения России в Украину часто бывал в Киеве, общался с украинцами и призывал их поддерживать ВСУ и даже обменивался контактами для сотрудничества. Журналисты "Радио Свобода" узнали больше подробностей о задержанном.

Кристиан Лутц, немец, который руководит организацией помощи "ФЕНИКС", рассказал, что встречал Раута несколько раз в Киеве в 2022 году. По его словам, мужчина был известен как "вербовщик с американским флагом на шее", и многие воспринимали его как "волка-одиночку", ведь с ним не было ни коллег, ни друзей. Лутц вспоминал, как Раут активно привлекал иностранцев к помощи Украине, и был всегда был сконцентрирован на своей миссии.

Пока нет доказательств, которые бы связывали усилия американца в Украине с инцидентом во Флориде, но его арест ошеломил тех, кто знал его со стороны волонтерской деятельности и сталкивались с его иногда нелепыми, но, очевидно, искренними попытками помочь Украине в ее защите от вторжения РФ.

В то же время некоторые добровольческие подразделения, в частности Интернациональный легион и батальон "Азов", опубликовали заявления, в которых отрицают какую-либо связь с Раутом.

"Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению", — заявили в Интернациональном легионе.

В апреле 2022 года Раут был замечен на митинге в Киеве в поддержку "Азова", где выступал с плакатом, призывая остановить Россию. Он также фигурировал в видео, опубликованном в мае 2022 года в соцсети Х родственников "азовцев".

В "Азове" заявили, что Райан Уэсли Раут не имеет никакого отношения к бригаде.

"Мирная демонстрация, на которой он присутствовал, была открытой и к ней мог присоединиться каждый. На видео, снятое митингующими, он попал случайно. Считаем, что распространение нарратива о возможной связи "Азова" с Райаном Уэсли Раутом подыгрывает российской пропаганде", — говорится в сообщении бригады.

Кристиан Лутц также рассказал журналистам, что перестал общаться с Раутом и заблокировал его после того, как тот начал "бомбардировать" его сообщениями в соцсетях.

До событий в Украине американец был путешественником, работал подрядчиком кровель в Северной Каролине. В армии не служил. Согласно информации местных СМИ, в 2002 году Раут был арестован в Гринсборо после того, как забаррикадировался в здании с автоматическим оружием.

Учетные записи Раута в социальных сетях закрыты после ареста, но архивные сообщения демонстрируют его интерес к политике США и войне в Украине. В одном из постов в X 2023 года Раут утверждал, что вербовал афганских солдат для службы в других странах, таких как Тайвань и Гаити.

В марте 2023 года в профиле LinkedIn он опубликовал фотографии перед Капитолием США в Вашингтоне и на Майдане Независимости в Киеве.

Фото: Скриншот

Раут также самостоятельно издал книгу на Amazon под названием "Украинская непобедимая война", в которой изложил свои мысли о важности победы Украины в войне против России. Он утверждал, что проигрыш Украины — это не вариант и мир должен сделать все, чтобы помочь ей выиграть.

Его арест шокировал многих тех, кто воспринимал его как искреннего сторонника Украины, и вызвал вопросы относительно его истинных мотивов и связей между его волонтерской деятельностью в Украине и инцидентом с Трампом в США.

Напомним, 15 сентября во Флориде рядом с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом произошла стрельба.

ФБР заявило, что расследует инцидент как предотвращение очередной вероятной попытки покушения на политика. Правоохранители нашли автомат АК-47 с прицелом в кустах, две сумки и камеру GoPro. Полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута.