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"Модель, впливовіша за слабкість": Помпео розповів, як Трамп зупинить війну в Україні (відео)

Дональд Трамп, Трамп
Фото: Sky News | Майк Помпео наголосив, що за президентства Дональда Трампа РФ не наважилась на повномасштабне вторгнення

Колишній держсекретар США Майк Помпео порадив сприймати заяви Джеймса Девіда Венса як передвиборчі. Він запевнив, що реальна політика щодо України в разі перемоги Дональда Трампа залежатиме лише від самого президента.

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Кандидат у президента США Дональд Трамп вже показав, що може стримувати агресію РФ, і може повторити цей успіх знову. Про це заявив колишній держсекретар США та ексдиректор ЦРУ Майк Помпео в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі журналістки Наталії Мосейчук 17 вересня.

З його слів, адміністрація Трампа надала Україні ще до повномасштабної війни оборонні системи, які стримували президента РФ Володимира Путіна. Коли ж республіканець залишив посаду президента США, Кремль знову взявся "вбивати українців і захоплювати нові території".

"Коли намагаєшся передбачити, що Путін зробить у випадку президентства Трампа, можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовішою для нього, ніж слабкість, яку він бачив за президентства (Барака, — ред.) Обами й (Джо, — ред.) Байдена. Це завдало значної шкоди не лише Україні, яка втратила тисячі житті, але й усьому європейському континенту та США", — зазначив Помпео.

Також він відповів на запитання, чи дійсно Трамп говоритиме й тиснутиме руку міжнародному злочинцю. Помпео пояснив, що політикам "часто доводиться говорити з поганими людьми", адже вони стають джерелом найбільших бід, але це — "просто робота".

Він прокоментував і заяву сенатора Джеймса Девіда Венса, натякнувши, що до його слів не варто ставитись серйозно. Колишній держсекретар наголосив, що у США триває передвиборчий період, а сам Венс — лише кандидат у віцепрезиденти. Він запевнив, що політика в питанні України залежатиме виключно від Трампа, якщо той повернеться на посаду президента.

Помпео переконаний, що Трамп та його команда в разі його перемоги на виборах знову досягнуть "величезних успіхів" в стримуванні Путіна.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що збирається припинити війну в Україні. Він припустив, що зможе "чудово порозумітись з Росією".

Сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс розповів, що "план миру" Трампа включає припинення боїв на лінії фронту, гарантії для Кремля щодо того, Україна ніколи не вступить в НАТО, та відбудову інфраструктури Євросоюзом.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначав, що заяви Трампа — лише "передвиборчі", тож можуть не відповідати його реальній політиці в разі перемоги.