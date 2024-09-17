"Модель, впливовіша за слабкість": Помпео розповів, як Трамп зупинить війну в Україні (відео)

Колишній держсекретар США Майк Помпео порадив сприймати заяви Джеймса Девіда Венса як передвиборчі. Він запевнив, що реальна політика щодо України в разі перемоги Дональда Трампа залежатиме лише від самого президента.

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Кандидат у президента США Дональд Трамп вже показав, що може стримувати агресію РФ, і може повторити цей успіх знову. Про це заявив колишній держсекретар США та ексдиректор ЦРУ Майк Помпео в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі журналістки Наталії Мосейчук 17 вересня.

З його слів, адміністрація Трампа надала Україні ще до повномасштабної війни оборонні системи, які стримували президента РФ Володимира Путіна. Коли ж республіканець залишив посаду президента США, Кремль знову взявся "вбивати українців і захоплювати нові території".

"Коли намагаєшся передбачити, що Путін зробить у випадку президентства Трампа, можна очікувати, що модель стримування, яку ми вибудували, буде значно впливовішою для нього, ніж слабкість, яку він бачив за президентства (Барака, — ред.) Обами й (Джо, — ред.) Байдена. Це завдало значної шкоди не лише Україні, яка втратила тисячі житті, але й усьому європейському континенту та США", — зазначив Помпео.

Також він відповів на запитання, чи дійсно Трамп говоритиме й тиснутиме руку міжнародному злочинцю. Помпео пояснив, що політикам "часто доводиться говорити з поганими людьми", адже вони стають джерелом найбільших бід, але це — "просто робота".

Він прокоментував і заяву сенатора Джеймса Девіда Венса, натякнувши, що до його слів не варто ставитись серйозно. Колишній держсекретар наголосив, що у США триває передвиборчий період, а сам Венс — лише кандидат у віцепрезиденти. Він запевнив, що політика в питанні України залежатиме виключно від Трампа, якщо той повернеться на посаду президента.

Помпео переконаний, що Трамп та його команда в разі його перемоги на виборах знову досягнуть "величезних успіхів" в стримуванні Путіна.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що збирається припинити війну в Україні. Він припустив, що зможе "чудово порозумітись з Росією".

Сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс розповів, що "план миру" Трампа включає припинення боїв на лінії фронту, гарантії для Кремля щодо того, Україна ніколи не вступить в НАТО, та відбудову інфраструктури Євросоюзом.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначав, що заяви Трампа — лише "передвиборчі", тож можуть не відповідати його реальній політиці в разі перемоги.