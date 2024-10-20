Смажив картоплю фрі, обслуговував клієнтів: Дональд Трамп "попрацював" у McDonald's (відео)

Кандидат на пост президента США спробував нову професію: одягнувши фартух, він приготував кілька порцій картоплі для клієнтів ресторану. Республіканець іронічно привітав із 60-річчям опонента з передвиборчих перегонів Камалу Гарріс.

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Кандидат на пост президента США від Республіканської партії, 78-річний Дональд Трамп спробував себе в новій професії: його помітили на кухні в ресторані швидкого харчування McDonald's у штаті Пенсільванія. Телеканал Fox News показав відповідне відео.

Трамп самостійно оплачував усі замовлення клієнтів

Політик відвідав ресторан у місті Фістервіл. Одягнувши фартух, він сам приготував кілька порцій картоплі фрі та обслужив клієнтів мережі. При цьому Трамп самостійно оплачував усі замовлення.

Після роботи Трамп заявив, що йому справді сподобалася така діяльність і він розглядає можливість повернутися в McDonald's.

Далі організатори походу Трампа влаштували підхід до преси. Республіканець розповідав про ранковий дзвінок прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. За підсумками бесіди стало зрозуміло, що "ізраїльтяни перебувають у більшій безпеці", тому що їхня влада не прислухається до президента Джо Байдена, зауважив Трамп.

Республіканець привітав із 60-річчям опонента по передвиборчих перегонах від Демократичної партії, віцепрезидента США Камалу Гарріс і сказав, що може подарувати їй порцію картоплі.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін говорив йому про плани почати вторгнення в Україну. Республіканець не раз звинувачував Джо Байдена в тому, що він сприяв початку війни.

У ЗМІ раніше з'явилася інформація про можливий третій замах на Трампа на передвиборчому мітингу 12 жовтня. Поліцейські затримали чоловіка з рушницею і фальшивою прескартою.