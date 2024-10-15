"Я очень хорошо лажу с Путиным": Трамп заявил, что знал о планах по вторжению РФ в Украину

По словам кандидата в президенты США, у него сложились хорошие отношения и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что может завершить боевые действия в Украине даже до своего возвращения в Белый дом.

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о планах вторжения в Украину. Об этом 15 октября сообщает британское издание The Telegraph.

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Так, Дональд Трамп в очередной раз заявил о своих "хороших отношениях" с Владимиром Путиным и подчеркнул, что вторжение России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту президента. Эти заявления были сделаны на городском собрании в Оуксе, штат Пенсильвания, где он подтвердил, что в свое время успешно взаимодействовал с российским лидером.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", — заявил Трамп. Он добавил, что Путин долгое время планировал вторжение, но при его президентстве это было бы невозможно: "Это было зеницей его ока, он говорил об этом, но я сказал: "Ты не войдешь.

Более того, Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот, по его мнению, способствовал началу войны.

"[Путин] увидел Байдена и просто не поверил", — прокомментировал Трамп.

Дональд Трамп отметил, что у него также сложились хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп пообещал, что сможет завершить войну еще до своего возможного возвращения в Белый дом.

"Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", — подчеркнул он.

Британские журналисты уточнили, что его высказывания прозвучали на фоне публикации фрагментов из книги журналиста Боба Вудворда "Война", где сообщается, что Трамп продолжал общаться с Путиным после того, как покинул пост президента. Эти сведения вызвали критику со стороны вице-президента Камалы Харрис и ее сторонников, которые использовали их для атак на Трампа в предвыборной кампании.

Напомним, западные СМИ сообщили о третьем возможном покушении на Трампа на предвыборном митинге 12 октября. Полиция задержала мужчину с ружьем и фальшивой пресс-картой, сейчас идет расследование.

Также напомним, что 11 октября на предвыборном митинге в Рино, штат Невада Трамп призвал ввести смертную казнь для мигрантов за убийства гражданских граждан или представителей правоохранительных органов США.