СМИ сообщили о секретных разговорах Трампа и Путина: появилась реакция Белого дома

По информации представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер, пока отсутствуют подтверждения ни по одному из этих звонков, все же эта информация вызывает беспокойство.

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У Белого дома пока нет официальных подтверждений относительно информации о том, что экс-президент США Дональд Трамп после завершения своего срока в 2021 году семь раз тайно общался с Путиным. Однако эта информация все равно вызывает обеспокоенность, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует "Укринформ".

"Конечно, я не имею подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезные беспокойства? Да",- подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США.

Карин Жан-Пьер добавила, что это особенно беспокоит с учетом того, что бывший президент был против увеличения помощи Украине, которая защищается от российской агрессии.

"Поэтому, если это правда, это вызывает беспокойство", — отметила она.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война" сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп по меньшей мере один раз проводил телефонный разговор с Владимиром Путиным с начала 2024 года. О чем говорили стороны, не уточняется.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не разговаривал семь раз по телефону в течение 2021-2024 годов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Представитель российского главы государства назвал это сообщение "типичной дезинформацией".

Напомним, в этой же книге говорится о том, что вице-президент США и Камала Харрис во время Мюнхенской конференции в феврале 2022 года предлагала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать план на случай его убийства россиянами или попадания в плен. Она "требовала", чтобы глава украинского государства подготовил преемника на этот случай.