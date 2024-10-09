Путин 7 раз разговаривал с Трампом по телефону: в Кремле отреагировали

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о вероятных разговорах Путина с Трампом "типичной дезинформацией".

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Президент РФ Владимир Путин не разговаривал семь раз по телефону в течение 2021-2024 годов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому изданию "РБК" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", — ответил Песков на вопрос, созванивались ли Путин и Трамп.

Перед этим в комментарии The New York Times Песков также отрицал эту информацию.

"Это типичная дезинформация в контексте предвыборной политической кампании", — отметил Песков.

В то же время издание The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война" сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп по меньшей мере один раз проводил телефонный разговор с Владимиром Путиным с начала 2024 года.

В книге говорится о том, что в начале 2024 года Трамп приказал помощнику покинуть свой офис в Мар-а-Лаго, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с президентом РФ.

О чем говорили стороны в книге не уточняется, однако в ее тексте отмечается, что неназванный помощник Трампа утверждал, что экс-президент США мог разговаривать с Путиным по меньшей мере семь раз с тех пор, как истек срок его президентских полномочий в 2021 году.

Напомним, в этой же книге Боба Вудворда говорится о том, что Камала Харрис убеждала Зеленского создать план действий на случай его убийства россиянами.

24 сентября в Кремле прокомментировали слова Зеленского о том, что война может скоро закончиться.