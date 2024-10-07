Путин перестал летать в резиденцию в Сочи, потому что боится украинских дронов, — росСМИ

Удары БПЛА по Краснодарскому краю в 2023 году напугали российского диктатора. После чего он не посещает свои резиденции возле Сочи на побережье Черного моря, хотя раньше там мог находиться по 30 дней и более в год.

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Российский диктатор Владимир Путин уменьшил количество визитов в свою резиденцию в Сочи, поскольку опасается за свою жизнь после ряда атак украинских дальнобойных дронов в этом регионе. Об этом сообщает российское издание "Проект" со ссылкой на осведомленный источник.

СМИ сообщает, что в 2023 году Путин провел официально только восемь дней в своей резиденции "Бочаров Ручей" возле Сочи, хотя раньше бывал там по 30 и более дней в году. Журналисты указывают, что последний раз российский диктатор провел лишь одну встречу в Сочи — 6 марта 2024 года с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и с тех пор он не появлялся на черноморском побережье Краснодарского края РФ.

Медиа добавляет, что обычно Путин проводил значительную часть весны и осени проводил в Сочи, в частности в мае и в так называемый "бархатный сезон" — в сентябре, октябре и ноябре. Однако в сентябре-октябре 2023 года в Сочи начали долетать украинские дроны. В частности, один из БпЛА упал на территорию аэропорта Сочи и повредил вертолетную площадку.

По словам собеседника, приближенного к Путину, руководитель РФ стал опасаться за свою жизнь, что и заставило его перестать летать на южное побережье Черного моря. Эти изменения начали замечать российские чиновники, и по словам источника, начали активно обсуждать, почему российский диктатор перестал приглашать их туда на встречи.

5 сентября 2023 года издание The Moscow Times сообщало, что якобы несколько украинских дронов пытались атаковать резиденцию Путина. Тогда в Кремле обвинили Украину, которая якобы пыталась атаковать президентскую резиденцию "Русь", расположенную в селе Заведомо Тверской области РФ.

27 мая губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев сообщил, что были сбиты четыре украинских дрона в городе Геленджик. Позже стало понятно, что четыре дрона якобы были сбиты вплотную возле знаменитого дворца года российского диктатора.