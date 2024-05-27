Достали четыре БПЛА: в РФ взрывалось вплотную к дворцу Путина в Геленджике (карта)

Российские власти уверяют, что украинские дроны подожгли дерево и повредили старый дом в Геленджике. Между этими точками стоит резиденция Путина, которую строили 20 лет и на которую потратили более 100 млрд руб.

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В ночь на 27 мая беспилотники ВСУ добрались до Краснодарского края РФ в районе города Геленджик. Российские власти заявили, что обезвредили все воздушные устройства, которые взрывались по обе стороны от резиденции президента Владимира Путина. О ночной атаке украинских беспилотников губернатор Вениамин Кондратьев рассказал в Telegram-канале.

Кондратьев отчитался о результате налета дронов в 8:30 27 мая. По его словам, взрывалось в двух местах на черноморском побережье Краснодарского края. Громко было возле села Криница — здесь якобы повредили нежилой дом. Также вспыхнуло возле села Джанхот — беспилотник упал на деревья и начался пожар. Российский чиновник заверил, что пострадавших нет.

Удар по военному объекту РФ — что сказал губернатор Кондратьев об атаке дронов 27 мая Фото: Скриншот

За час до сообщения Кондратьева Минобороны РФ сообщило о том, сколько же БПЛА летело в направлении Краснодарского края — четыре шт. Кроме того, в ночь на 27 мая военным объектам на территории РФ угрожало еще восемь устройств: по одному летело над Брянской и Белгородской областями, и еще шесть — над Орловской.

Удар по военному объекту РФ — что сказало Минобороны РФ об атаках БПЛА 27 мая Фото: Скриншот

Между тем неподалеку от Геленджика, как выяснили российские оппозиционные расследователи, расположен так называемый "Дворец Путина". Его ориентировочные координаты — 44.4193, 38.2051.

Удар по военному объекту РФ — где расположен дворец Путина в Геленджике Фото: Google Maps

Дворец — в 6 км от Джанхота и в 11 км от Криницы. Резиденция имеет площадь почти 68 га и строилась, начиная с 2005 года. За около 100 млрд руб. главе Кремля построили аквадискотеку, спортзал, бассейн, стрип-клуб и тайные комнаты. Местность вокруг дворца запрещена для любых воздушных аппаратов: журналисты объяснили, что это один из признаков особой важности объекта.

Удар по военному объекту РФ — как выглядит дворец Путина в Геленджике

7 мая в СМИ рассказали об обновлении резиденции российского президента. Источники журналистов заверили, что из дома убрали пилоны и аква-дискотеку. Вместо них в специальных комнатах разметили иконостас и установили кресло, похожее на трон.

Удар по военному объекту РФ — как выглядит трон Путина в Геленджике

Отметим, 18 мая в сети опубликовали чертежи подземной части Путинского дворца. На чертежах обозначен лифт, который спускается на глубину до 50 м. Под землей в комнатах для проживания есть запас продуктов и воды, также проложены различные кабели и есть оборудование для длительного пребывания.

Напоминаем, утром 27 мая Фокус писал о результативном ударе украинских дронов по военному объекту РФ в Орловской области. Дроны врезались в топливно-заправочную станцию и погиб один россиянин. Кроме того, разведчики ГУР Минобороны подтвердили, что удалось попасть в стратегическую цель: в РЛС "Воронеж-М", расположенную в 1 800 км от Украины.