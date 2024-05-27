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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Достали четыре БПЛА: в РФ взрывалось вплотную к дворцу Путина в Геленджике (карта)

Дворец Путина в Геленджике, Краснодарский край дворец Путина, Краснодарский край дроны ВСУ, атака БПЛА ВСУ на РФ, атака дронов ВСУ 27 мая
Фото: РБК | Российские власти признали атаки дронов на местность возле дворца Путина

Российские власти уверяют, что украинские дроны подожгли дерево и повредили старый дом в Геленджике. Между этими точками стоит резиденция Путина, которую строили 20 лет и на которую потратили более 100 млрд руб.

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В ночь на 27 мая беспилотники ВСУ добрались до Краснодарского края РФ в районе города Геленджик. Российские власти заявили, что обезвредили все воздушные устройства, которые взрывались по обе стороны от резиденции президента Владимира Путина. О ночной атаке украинских беспилотников губернатор Вениамин Кондратьев рассказал в Telegram-канале.

Кондратьев отчитался о результате налета дронов в 8:30 27 мая. По его словам, взрывалось в двух местах на черноморском побережье Краснодарского края. Громко было возле села Криница — здесь якобы повредили нежилой дом. Также вспыхнуло возле села Джанхот — беспилотник упал на деревья и начался пожар. Российский чиновник заверил, что пострадавших нет.

Удар по военному объекту РФ, Краснодарский край атака БПЛА, Геленджик атака БПЛА, дворец Путина дроны Fullscreen
Удар по военному объекту РФ — что сказал губернатор Кондратьев об атаке дронов 27 мая
Фото: Скриншот

За час до сообщения Кондратьева Минобороны РФ сообщило о том, сколько же БПЛА летело в направлении Краснодарского края — четыре шт. Кроме того, в ночь на 27 мая военным объектам на территории РФ угрожало еще восемь устройств: по одному летело над Брянской и Белгородской областями, и еще шесть — над Орловской.

Удар по военному объекту РФ, Краснодарский край атака БПЛА, Геленджик атака БПЛА, дворец Путина дроны Fullscreen
Удар по военному объекту РФ — что сказало Минобороны РФ об атаках БПЛА 27 мая
Фото: Скриншот

Между тем неподалеку от Геленджика, как выяснили российские оппозиционные расследователи, расположен так называемый "Дворец Путина". Его ориентировочные координаты — 44.4193, 38.2051.

Удар по военному объекту РФ, Краснодарский край атака БПЛА, Геленджик атака БПЛА, дворец Путина дроны Fullscreen
Удар по военному объекту РФ — где расположен дворец Путина в Геленджике
Фото: Google Maps

Дворец — в 6 км от Джанхота и в 11 км от Криницы. Резиденция имеет площадь почти 68 га и строилась, начиная с 2005 года. За около 100 млрд руб. главе Кремля построили аквадискотеку, спортзал, бассейн, стрип-клуб и тайные комнаты. Местность вокруг дворца запрещена для любых воздушных аппаратов: журналисты объяснили, что это один из признаков особой важности объекта.

Удар по военному объекту РФ, Краснодарский край атака БПЛА, Геленджик атака БПЛА, дворец Путина дроны Fullscreen
Удар по военному объекту РФ — как выглядит дворец Путина в Геленджике

7 мая в СМИ рассказали об обновлении резиденции российского президента. Источники журналистов заверили, что из дома убрали пилоны и аква-дискотеку. Вместо них в специальных комнатах разметили иконостас и установили кресло, похожее на трон.

Удар по военному объекту РФ, Краснодарский край атака БПЛА, Геленджик атака БПЛА, дворец Путина дроны Fullscreen
Удар по военному объекту РФ — как выглядит трон Путина в Геленджике

Отметим, 18 мая в сети опубликовали чертежи подземной части Путинского дворца. На чертежах обозначен лифт, который спускается на глубину до 50 м. Под землей в комнатах для проживания есть запас продуктов и воды, также проложены различные кабели и есть оборудование для длительного пребывания.

Напоминаем, утром 27 мая Фокус писал о результативном ударе украинских дронов по военному объекту РФ в Орловской области. Дроны врезались в топливно-заправочную станцию и погиб один россиянин. Кроме того, разведчики ГУР Минобороны подтвердили, что удалось попасть в стратегическую цель: в РЛС "Воронеж-М", расположенную в 1 800 км от Украины.