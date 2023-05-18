"Выживать или бежать": появились чертежи подземной части дворца Путина в Геленджике (фото)

По информации журналистов, документы были опубликованы на сайте проектной компании, как пример выполненных работ в начале 2010-х годов. Чертежи находились в открытом доступе как минимум до 2016 года.

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В общем доступе появились схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, в Краснодарском крае России с укрепленными туннелями. Данные опубликовало издание The Business Insider 17 мая.

Сообщается, что документы были опубликованы на сайте проектной компании, как пример выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе как минимум до 2016 года. Объект назывался "комплекс подземных сооружений для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

В частности, на планах изображены два сложных туннеля, пролегающих под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, который спускаетесь на глубину примерно 50 м. Туннели хорошо укреплены, и в них есть все необходимое для жизни − достаточное количество пресной воды, вентиляция, разветвленная сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или недель подряд.

Подземный план дворца Путина в Геленджике

Туннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 м и ширину 6 м, создавая таким образом около 6 500 квадратных футов потенциального жилого пространства, которое имеет признаки взрывозащищенности.

Инженер-строитель, знакомый с оборонительными сооружениями, Тадеуш Габришевский после осмотра чертежей заявил, что они предназначены для выживания на длительное время.

"Эта туннельная система имеет все для безопасности. Здесь есть противопожарная система. Есть вода, есть канализация. Это предназначено для того, чтобы кто-то мог выжить или убежать", — сказал он.

Инженер считает, что это может быть какая-то резервная система для дворцового комплекса. Так что туннели − это не просто аварийные выходы. Вероятно, они являются своего рода аварийным спинным мозгом для всего дворцового комплекса.

Издание отмечает, что ни московская компания, которая приобрела "Метростиль" (компания, опубликовавшая чертежи — ред), ни пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы о комментариях.

"Дворец Путина" в Геленджике

Организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января 2021 года выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

Громадное имение в целом размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится.

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

В Кремле фильм называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

22 апреля немецкое издание Bild написало, что президент России Владимир Путин может использовать двойников, отправляя их вместо себя на различные мероприятия.

16 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у Путина есть минимум есть три человека, которые являются двойниками.