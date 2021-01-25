"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце

По мнению президента РФ, расследованием Навального россиянам пытаются "промыть мозги".

Президент России Владимир Путин прокомментировал фильм-расследование политика Алексея Навального, передает Интерфакс.

По его словам, дворец в Геленджике не принадлежит ему и его близким.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", — сказал Путин.

По его словам, фильм Навального — "компиляция, монтаж".

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заявил Путин.

По мнению президента, расследованием Навального россиянам пытаются "промыть мозги", передает РИА Новости.

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.