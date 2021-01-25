"Нудно, дівчатка". Путін прокоментував розслідування Навального про палац

На думку президента РФ, розслідуванням Навального росіянам намагаються "промити мізки".

Президент Росії Володимир Путін прокоментував фільм-розслідування політика Олексія Навального, передає Інтерфакс.

За його словами, палац у Геленджику не належить йому і його близьким.

"Нічого з того, що там зазначено в ролі моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало", — сказав Путін.

За його словами, фільм Навального — "компіляція, монтаж".

"Ось розмістили моє плавання стилем батерфляй, де я так "корявенько", але іноді люблю так поплавати. У якомусь басейні, де я ніколи не був. Я не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї в 2016 році. Ну, у таких випадках це просто компіляція, це монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, варто сказати: "Нудно, дівчатка". Ну хоч щось там попридумували б ще", — заявив Путін.

На думку президента, розслідуванням Навального росіянам намагаються "промити мізки".

Нагадаємо: організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією, 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

У ролику розповідається про цілий комплекс будівель і володінь, котрі всі разом складають величезний маєток розміром з 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І вона все ще будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованій чотири роки тому, була виявлена цвіль, тому тепер будівництво та оздоблення відновилися.

Територію в 7800 га землі надійно охороняють чотири КПП, високий паркан і природні перешкоди у вигляді крутої берегової лінії. Навіть повз заборонено плавати на суднах і човнах, тим більше — запускати дрони.