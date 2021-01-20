Дворец Путина, который снял Навальный: виноградники, комната для стриптиза и склад грязи

Алексей Навальный вернулся в Россию с "подарком" для Путина: это новое расследование о роскошном дворце президента РФ и коррупционных схемах его окружения.

Алексей Навальный, или "этот пациент", как его называет глава РФ Владимир Путин, вернулся в Россию 17 января 2021 года. О том, что он прилетит на родину из Германии, оппозиционер сообщил лично. Сразу после прилета в аэропорт "Шереметьево" его арестовали.

Напомним, в Германии Алексей Навальный проходил лечение после отравления, которое произошло в аэропорту Томска 20 августа 2020 года. На борту самолета, следующего в Москву, Навальному стало плохо, борт посадили в Омске, оппозиционера отправили в больницу. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту.

22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике "Шарите". 14 сентября Навального отключили от аппарата ИВЛ. 23 сентября госпиталь "Шарите" сообщил, что Навального выписали из стационара.

Хоть врачи и утверждали, что после исследований никаких отравляющих веществ в организме Навального найдено не было, он сам, находясь в Германии позвонил военному химику Константину Кудрявцеву, который, как на духу, выложил оппозиционеру все подробности отравления, вплоть до таких пикантных, как стирка его нижнего белья. После чего мем "трусы Навального" стал весьма популярен в Сети.

Задавая уточняющие вопросы, Навальный получил ответы, из которых следовало, что отравляющее вещество было нанесено в том числе на швы трусов, "в гульфиковой зоне", а после окончания операции была проведена зачистка одежды. Одной из причин провала, следует из разговора Навального с человеком, представленным как Кудрявцев, стала быстрая, по оценке последнего, посадка самолета и оперативная работа медиков в Омске.

Такова предыстория отъезда в Германию и возвращения обратно. Сейчас Навальный находится в изоляторе на территории знаменитой тюрьмы "Матросская Тишина". Туда, по техническим причинам, перестали принимать письма для заключенных. Так что связи с внешним миром у оппозиционера нет.

Однако Навальный сумел наделать шуму, даже находясь за решеткой. Его организация — Фонд борьбы с коррупцией — 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

Что же расположено в Геленджике?

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

[ + – ] Дворец для Путина

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны. Проникнуть на территорию могут только строители и обслуживающий персонал. У которого, кстати, отбирают телефоны, так что немногие снимки изнутри были сделаны строителями еще на первой стадии стройки.

Тем не менее, в руки Навальному и его соратникам попал подробный план дворца, переданный одним из строительных подрядчиков, и дрон они все же запустили, отсняв имение Путина с воздуха.

[ + – ] Дворец Путина, снятый с воздуха

В двухчасовом фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.

"Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались, и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина", — говорится в аннотации к фильму.

В фильме-расследовании показывается, как выглядит дворец снаружи, а также прилегающая к нему территория. Интерьеры воссозданы благодаря компьютерной графике и снимкам, полученным от строителей, поставщиков мебели и подрядчиков. То есть, возможно, изнутри беломраморный дворец в итальянском стиле выглядит несколько иначе.

Судя по планам дворца, там есть театр с ложами, игровая комната с автоматами, специальная комната с гоночным треком для игрушечных машинок, кальянная комната с шестом для стриптиза и даже таинственный "склад грязи". На пляж ведет подземный ход, а в скале вырублена дегустационная комната.

[ + – ] Склад грязи на плане дворца

[ + – ] Кальянная комната со сценой для стриптиза

[ + – ] Игровая комната

Также там имеются помещения, обязательные для любого дворца: спальни, ванные комнаты, гостиные, бары, залы и целый комплекс кухонных цехов, которыми может похвастаться даже не каждый мишленовский ресторан.

[ + – ] Предположительная спальня Владимира Путина

[ + – ] Ванная комната с душем и креслами

Дрон заснял также бассейн, помещение для водных вечеринок, оранжерею, чайный домик, к которому ведет мост через ущелье, две вертолетные площадки, монументальный забор, окружающий все это, гараж на добрый десяток машин, штаб, чтобы этим всем управлять и — огромный подземный ледовой хоккейный каток.

[ + – ] Подземный хоккейный каток в имении

Кроме дворца и окружающей его территории к владениям президента Путина Навальный сотоварищи относят также несколько виноградников и винных заводов, расположенных неподалеку. К слову, вино именно с этих виноградников и винзаводов подается к столу во время официальных приемов в Кремле.

[ + – ] Общий вид на дворец Путина

Бывает ли сам Владимир Путин в своих владениях – неизвестно. Никаких свидетельств этому нет, но о передвижениях главы РФ в принципе мало что известно. Секретная служба объясняет это требованиями безопасности, и ни один рядовой гражданин России не может точно ответить, где сейчас находится его президент и чем он занимается.

Кто же собственник?

Официально все это Путину не принадлежит. То есть в документах не указано, что Владимир Путин, президент РФ, владеет объектами недвижимости и землями в Геленджике. Он там вообще не упоминается, зато упоминаются его друзья и сокурсники, которые так или иначе все связаны между собой и данным имением тоже. Замешан также двоюродный племянник Путина – некий Михаил Шеломов, внук родного брата матери Путина – Марии Шеломовой.

Сами расследователи пишут, что, изучив 15 лет истории существования дворца, понимают: на кого он записан, не имеет никакого значения. Кого только не было среди собственников. Важно, кто этим дворцом управляет. До 2017 года, это были люди, связанные с ФСО и управделами президента, а сейчас дворцом управляет фирма двоюродного племянника Путина. Близкого кровного родственника, на которого годами записываются самые секретные путинские активы.

Также в схеме замешаны женщины Путина, его давняя фаворитка Алина Кабаева, спортсменка (художественная гимнастка), олимпийская чемпионка 2004 года, а ныне председатель совета директоров в "Национальной Медиа Группе".

[ + – ] Алина Кабаева и Владимир Путин

Упоминается и некая Светлана Кривоногих, имя которой всплыло относительно недавно. И которая, по устойчиво циркулирующим слухам, является матерью третьей дочери Путина – Елизаветы.

[ + – ] Светлана Кривоногих

По сути, несколько приближенных к президенту РФ людей скинулись и заплатили за постройку грандиозного имения для своего патрона. Но если учесть, что своим богатством они обязаны именно главе державы, то деньги просто описали круг и вернулись в виде дворца, винзаводов, виноградников и прочих активов.

Завершается разоблачительный фильм призывом Навального не терпеть подобную наглость и выйти на улицы городов России уже 23 января.

"Мы будем жить нормально, только когда перестанем терпеть чиновников, которые воруют. Будем переизбирать их. А если они отказываются проводить честные выборы, то выходить на улицы и отстранять от власти таким образом", — говорится на сайте, посвященном расследованию.

Реакция на фильм Навального

После выхода в Сеть нашумевшего фильма, незамедлительно появилась реакция. Сам Владимир Путин фильм-расследование проигнорировал. Зато высказался его бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле не увидели ничего нового в расследовании ФБК о "дворце Путина" в Геленджике, отметил он.

"В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена им в публикуемой также ежегодно декларации. Вчерашний вот этот материал — ничего нового там не представлено. Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И собственно здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается. Уже неоднократно пытались использовать вот эти инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать. Может быть, единственная новинка — это то, что здесь уже такие монтажные истории используются. Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, которые — когда Путин плавал в Енисее — обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — заявил Песков.

Высказался он и по поводу сбора средств, который объявили сторонники Алексея Навального. По словам Пескова, подобные материалы – это "лохотрон", а создают их "жулики" с целью выманить деньги у доверчивых граждан.

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз. Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет", — заявил Песков.

Политолог Сергей Марков для "Эха Москвы" написал целую колонку, в которой косвенно подтвердил информацию расследователей, сообщив, что "этот дворец группа богатых людей, которые еще и лично хорошо знакомы с Путиным, решили примерно в 2005 году вскладчину построить для него, — когда он уйдет в отставку с поста президента. Но Путин отказался принимать от них такой подарок".

При этом Марков, депутат Госдумы 5-го созыва и доверенное лицо Владимира Путина, не поясняет, откуда у группы богатых знакомцев Путина такие деньги на постройку, содержание и оплату труда всех причастных.

Но зато он считает, что вся ситуация с дворцом – это "работа спецслужб НАТО, которые и действуют под ником Navalny". И причин появления фильма про дворец – две.

"Первая, это то, что начался новый этап борьбы против России и подготовки российского майдана, — персональная атака лично на Путина. Она началась в сентябре 2020 года с идиотского, безумного, бесстыдно лживого обвинения, что лично Путин отдал приказ отравить Навального боевым оружием массового поражения перед посадкой в самолет. И продолжилась сейчас. И будет еще. Организуют эту атаку те же структуры, которые успешно свергли Януковича. Они хорошо помнят, как им помогла свернуть Януковича байка про золотой унитаз Януковича. И решили эту байку про золотой унитаз Януковича повторить на кейсе "Дворец Путина", — говорит Марков.

А вторая причина, по мнению Маркова – это форма защиты лично Навального. Теперь любое ужесточение наказания Навального будут активно пропагандировать как личную месть Путина за разоблачение Навальным его "дворца в Геленджике".

"Нам нужно твердо понимать и всегда говорить, и писать, что мы знаем, что все атаки спецслужб стран НАТО и их агента Навального на Путина — это ложь, которая имеет целью разрушить Россию и сделать жителей России нищими, как они были в 90-е", — резюмирует Марков.

Те, кто Навальному поверил — ожидаемо возмутились, и фильм, который попал на первое место в тренды Youtube и который за неполные сутки посмотрели более 20 миллионов раз, живо обсуждается. Пользователи шутят по поводу шестов для стриптиза, склада грязи и обилия неприкрытой роскоши. Однако пока что твердой уверенности, что призыв Навального достиг цели и 23 января на улицы все-таки выйдут тысячи возмущенных размахом коррупции — нет.