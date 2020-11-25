Тайная семья Путина. Расследователи нашли любовницу президента РФ, дочь которой похожа на него

Издание "Проект" опубликовало расследование о Светлане Кривоногих, подруге президента России Владимира Путина, ее семья владеет активами на сумму около 100 млн долларов.

Российские журналисты-расследователи издания "Проект" нашли у президента РФ Владимира Путина любовницу – мультимиллионера Светлану Кривоногих. Она совладелица банка "Россия" и имеет дочь, похожую на президента.

По данным издания, Кривоногих родилась в бедной семье в Санкт-Петербурге, которая жила в коммуналке, но после окончания университета ее жизнь резко поменялась: в 2000 году она стала собственницей элитного жилья.

"В публичных документах ответа на вопрос о мужчине Светланы Кривоногих, естественно, нет. Однако в документах можно найти источник свалившегося на нее вдруг богатства. В начале "нулевых" вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк "Россия", — сказано в расследовании.

В 2001 году Светлана зарегистрировала фирму "Релакс", на которую записали ее долю в банке в одном из крупнейших банков "Россия". По состоянию на начало 2019 года, у Кривоногих было около 2,8% акций банка – около 800 млн рублей.

Кривоногих также стала собственницей шоу-пространства "Ленинград центра" с долей в 75%. Кроме того, ей принадлежит горнолыжный курорт "Игора" в Ленинградской области, где любит отдыхать Путин.

Изданию причину внезапного обогащения Кривоногих объяснили таким образом: она была близка с Владимиром Путиным. Их знакомство началось еще до избрания Путина президентом и продолжилось в начале двухтысячных. Ближе к 2010-х эти отношения, скорее всего, завершились.

В 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета, которая, как утверждает издание, "феноменальна похожа" на Путина. В копиях документов, с которыми ознакомился СМИ, отец Елизаветы не указан, но известно ее отчество — Владимировна.

Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в соцсетях под вымышленным именем. О ее сходство с российским президентом говорит и профессор Хассан Угайл — директор Центра визуального анализа британского Университета Брэдфорда. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%.

Издание не опубликовало портретное фото вероятной несовершеннолетней дочери Путина по этическим соображениям. К тому же после того, как журналисты обратились к Светлане Кривоногих с просьбой дать комментарий, ее дочь удалила свои аккаунты в соцсетях.

Бизнес-активы и имущество "тайной семьи" оцениваются примерно в 100 миллионов долларов.

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В Кремле уже отреагировали на расследование, но утверждают, что "впервые слышат" о Кривоногих.

"Первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать по этому поводу. Да, меня спрашивали об этом фамилии и я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю", — сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ много лет ходят слухи о том, что российская спортсменка и политик Алина Кабаева является любовницей президента Владимира Путина. Таблоиды писали, что в мае 2019 она родила ему двойню. Но официального подтверждения этой информации не было.

The Insider выяснил размер дохода Алины Кабаевой: во главе совета директоров "Национальной медиа группы" она зарабатывает в десятки раз больше, чем до ухода из Госдумы. Деньги Кабаевой платит миллиардер Юрий Ковальчук, обогатившийся благодаря вхождению в "ближний круг" президента, сомнительным сделкам с госкомпаниями и монополизации рынка телерекламы.

Кроме того, расследователи Reuters опубликовали материал, в котором говорилось, что 29-летняя Катерина Тихонова — дочь Путина, что она занимает высокий пост в МГУ и руководит проектом по расширению инфраструктуры вуза стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

Тихонова руководит фондом "Иннопрактика", поддержку которому среди прочих оказывает российский Газпромбанк. Как сообщает издание, агентство побеседовало с председателем правления банка Андреем Акимовым, и тот подтвердил, что Тихонова — дочь Путина.

The New Times в 2016 году рассказало о старшей дочери Путина – Марии. Она зучала медицину в МГУ, проходила аспирантуру в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии Минздрава РФ. В 2017 году она защитила кандидатскую диссертацию о лечении детей с гипофизарным нанизмом. Воронцова является заместителем председателя Российского общества молодых эндокринологов. На сайте общества сказано, что она знает четыре языка: английский, немецкий, французский, нидерландский.

The New Times и Reuters писали, что Воронцова вышла замуж за бизнесмена из Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена.

Напомним, носударственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после ухода с поста главы государства.

Согласно законопроекту, бывшего президента запрещается привлекать к уголовной или административной ответственности, задерживать его, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность также распространяется на жилье бывшего главы государства, его транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.