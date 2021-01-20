Палац Путіна, який зняв Навальний: виноградники, кімната для стриптизу і склад бруду

Олексій Навальний повернувся в Росію з "подарунком" для Путіна: це нове розслідування про розкішний палац президента РФ і корупційних схемах його оточення.

Олексій Навальний, або "цей пацієнт", як його називає глава РФ Володимир Путін, повернувся в Росію 17 січня 2021 року. Про те, що він прилетить на батьківщину з Німеччини, опозиціонер повідомив особисто. Відразу після прильоту в аеропорт "Шереметьєво" його заарештували.

Нагадаємо, в Німеччині Олексій Навальний проходив лікування після отруєння, яке сталося в аеропорту Томська 20 серпня 2020 року. На борту літака, що прямував до Москви, Навальному стало погано, борт посадили в Омську, опозиціонера відправили в лікарню. Там він впав у кому. Лікарі оцінювали стан Навального як важкий, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

До рейсу Навальний, за словами його прес-секретаря Кіри Ярмиш, пив тільки чорний чай у "Віденській кавʼярні" в аеропорту.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Берліна, де його розмістили в клініці "Шаріте". 14 вересня Навального відключили від апарату ШВЛ. 23 вересня госпіталь "Шаріте" повідомив, що Навального виписали зі стаціонару.

Хоч лікарі і стверджували, що після досліджень ніяких отруйних речовин в організмі Навального знайдено не було, він сам, перебуваючи в Німеччині зателефонував військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву, який, як на духу, виклав опозиціонеру всі подробиці отруєння, аж до таких пікантних, як прання його нижньої білизни. Після чого мем "труси Навального" став вельми популярний в Мережі.

Ставлячи уточнюючі питання, Навальний отримав відповіді, з яких випливало, що отруйна речовина була нанесена в тому числі на шви трусів, "в гульфіковой зоні", а після закінчення операції була проведена зачистка одягу. Однією з причин провалу, як випливає з розмови Навального з людиною, представленою як Кудрявцев, стала швидка, за оцінкою останнього, посадка літака і оперативна робота медиків в Омську.

Така передісторія відʼїзду до Німеччини і повернення назад. Зараз Навальний знаходиться в ізоляторі на території знаменитої вʼязниці "Матроська Тиша". Туди, через технічні причини, перестали приймати листи для увʼязнених. Тому звʼязку із зовнішнім світом у опозиціонера немає.

Однак Навальний зумів наробити шуму, навіть перебуваючи за гратами. Його організація — Фонд боротьби з корупцією — 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

Що ж розташоване в Геленджику?

У ролику розповідається про цілий комплекс будівель і володінь, які всі разом складають величезний маєток розміром як 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І воно все ще будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованій чотири роки тому, виявили цвіль, так що тепер будівництво та оздоблення відновилися.

[ + – ] Палац для Путіна

Територію в 7800 га землі надійно охороняють чотири КПП, високий паркан і природні перешкоди у вигляді крутої берегової лінії. Заборонено плавати на судах і човнах навіть повз, тим більше — запускати дрони. Проникнути на територію можуть тільки будівельники і обслуговуючий персонал. У якого, до речі, відбирають телефони, так що нечисельні знімки зсередини були зроблені будівельниками ще на першій стадії будівництва.

Проте, в руки Навального і його соратникам потрапив детальний план палацу, переданий одним з будівельних підрядників, і дрон вони все ж запустили, знявши маєток Путіна з повітря.

[ + – ] Палац Путіна, знятий з повітря

У двогодинному фільмі розповідається про історію резиденції, на зведення якої, за даними ФБК, було витрачено 100 мільярдів рублів, і показуються її інтерʼєри.

"Нам говорили, що це неможливо. Що це найбільша таємниця, найбільш безпечний у Росії обʼєкт. Але ми сильно старалися, і у нас вийшло. Сьогодні ми покажемо вам головний путінський секрет — його палац. Ми покажемо його зовні і зсередини. Ми публікуємо його архітектурні плани — від розміщення меблів до вентиляційних решіток. Кожне приміщення, кожен коридор, кожен квадратний метр — відтепер надбання громадськості. З цього моменту мільйони росіян зможуть побувати вдома у Путіна ", — йдеться в анотації до фільму.

У фільмі-розслідуванні показується, як виглядає палац зовні, а також прилегла до нього територія. Інтерʼєри відтворені завдяки компʼютерній графіці і знімках, отриманих від будівельників, постачальників меблів і підрядників. Тобто, можливо, зсередини біломармуровий палац в італійському стилі виглядає дещо інакше.

Судячи з планів палацу, там є театр з ложами, ігрова кімната з автоматами, спеціальна кімната з гоночним треком для іграшкових машинок, кальянна кімната з жердиною для стриптизу і навіть таємничий "склад бруду". На пляж веде підземний хід, а в скелі вирубана дегустаційна кімната.

[ + – ] Склад бруду на плані палацу

[ + – ] Кальянна кімната зі сценою для стриптизу

[ + – ] Ігрова кімната

Також там є приміщення, обовʼязкові для будь-якого палацу: спальні, ванні кімнати, вітальні, бари, зали і цілий комплекс кухонних цехів, якими може похвалитися навіть не кожен мішленівский ресторан.

[ + – ] Можлива спальня Володимира Путіна

[ + – ] Ванна кімната з душем і кріслами

Дрон зняв також басейн, приміщення для водних вечірок, оранжерею, чайний будиночок, до якого веде міст через ущелину, два вертолітні майданчики, монументальний паркан, що оточує все це, гараж на добрий десяток машин, штаб, щоб цим керувати і — величезну підземну льодову хокейну ковзанку.

[ + – ] Підземна хокейна ковзанка в маєтку

Крім палацу і навколишньої території до володінь президента Путіна співтовариші Навального відносять також кілька виноградників та винних заводів, розташованих неподалік. До слова, вино саме з цих виноградників і винзаводів подається до столу під час офіційних прийомів у Кремлі.

[ + – ] Загальний вигляд на палац Путіна

Чи буває сам Володимир Путін в своїх володіннях — невідомо. Ніяких свідчень цьому немає, але про пересування глави РФ в принципі мало що відомо. Секретна служба пояснює це вимогами безпеки, і жоден пересічний громадянин Росії не може точно відповісти, де зараз знаходиться його президент і чим він займається.

Хто ж власник?

Офіційно все це Путіну не належить. Тобто в документах не вказано, що Володимир Путін, президент РФ, володіє обʼєктами нерухомості і землями в Геленджику. Він там взагалі не згадується, зате згадуються його друзі і однокурсники, які так чи інакше все повʼязані між собою і даними маєтком теж. Замішаний також двоюрідний племінник Путіна — якийсь Михайло Шеломов, онук рідного брата матері Путіна — Марії Шеломової.

Самі розслідувачі пишуть, що, вивчивши 15 років історії існування палацу, розуміють: на кого він записаний, не має ніякого значення. Кого тільки не було серед власників. Важливо, хто цим палацом керує. До 2017 року, це були люди, повʼязані з ФСО і керівниками справами президента, а зараз палацом керує фірма двоюрідного племінника Путіна. Близького кровного родича, на якого роками записуються найсекретніші путінські активи.

Також в схемі замішані жінки Путіна, його давня фаворитка Аліна Кабаєва, спортсменка (художня гімнастка), олімпійська чемпіонка 2004 року, а нині голова ради директорів в "Національній Медіа Групі".

[ + – ] Аліна Кабаєва і Володимир Путін

Згадується і якась Світлана Кривоногих, імʼя якої спливло відносно недавно. І яка, за стійко циркулюючими чутками, є матірʼю третьої дочки Путіна — Єлизавети.

[ + – ] Світлана Кривоногих

По суті, кілька наближених до президента РФ людей скинулися і заплатили за будівництво грандіозного маєтку для свого патрона. Але якщо врахувати, що своїм багатством вони зобовʼязані саме голові держави, то гроші просто описали коло і повернулися у вигляді палацу, винзаводів, виноградників та інших активів.

Завершується викривальний фільм закликом Навального не терпіти подібну нахабність і вийти на вулиці міст Росії вже 23 січня.

"Ми будемо жити нормально, тільки коли перестанемо терпіти чиновників, які крадуть. Будемо переобирати їх. А якщо вони відмовляються проводити чесні вибори, то виходити на вулиці і усувати від влади таким чином", — йдеться на сайті, присвяченому розслідуванню.

Реакція на фільм Навального

Після виходу в Мережу гучного фільму, негайно зʼявилася реакція. Сам Володимир Путін фільм-розслідування проігнорував. Зате висловився його незмінний прес-секретар Дмитро Пєсков.

У Кремлі не побачили нічого нового в розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику, зазначив він.

"У цьому випадку президенту ставиться у власність те, чого не існує. Вся власність президента Росії декларується ним щорічно і викладена ним в декларації, що також публікується щорічно. Вчорашній ось цей матеріал — нічого нового там не представлено. Ви знаєте, що ця тема була вкинута років три-чотири тому. І власне тут, у цьому випадку, з пустого в порожнє переливається. Вже неодноразово намагалися використовувати ось ці інсинуації. При чому часто навіть не обтяжуючи себе якимись хоча б мінімальними спробами не те що довести, але хоча б проілюструвати. Може бути, єдина новинка — це те, що тут вже такі монтажні історії використовуються. Там в басейн в якомусь палаці вписується кадр Путіна, який плаває в Єнісеї. Кадри, які — коли Путін плавав в Єнісеї — обійшли весь світ. Це така суха констатація ", — заявив Пєсков.

Висловився він і з приводу збору коштів, який оголосили прихильники Олексія Навального. За словами Пєскова, подібні матеріали — це "лохотрон", а створюють їх "шахраї" з метою виманити гроші у довірливих громадян.

"В кінці цього чудесного матеріалу вказані номери рахунків з проханням туди перераховувати гроші. Мені здається, що це, напевно, головне завдання подібних матеріалів, подібних таких псевдорозслідувань. Ось це і є такий головний лохотрон. І ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої великої кількості переглядів: подумайте перед тим, як переводити гроші ось таким насправді шахраям. Тому що способи вилучення грошей у населення у цих шахраїв постійно удосконалюються. подумайте десять разів. Це все абсолютно голослівні твердження. Це чиста нісенітниця і компіляція, і нічого іншого там немає ", — заявив Пєсков.

Політолог Сергій Марков для "Ехо Москви" написав цілу шпальту, в якій побічно підтвердив інформацію розслідувачів, повідомивши, що "цей палац група багатих людей, які ще й особисто добре знайомі з Путіним, вирішили приблизно в 2005 році у складчину побудувати для нього, — коли він піде у відставку з посту президента. Але Путін відмовився приймати від них такий подарунок".

При цьому Марков, депутат Держдуми 5-го скликання і довірена особа Володимира Путіна, що не пояснює, звідки у групи багатих знайомих Путіна такі гроші на будівництво, утримання та оплату праці всіх причетних.

Але зате він вважає, що вся ситуація з палацом — це "робота спецслужб НАТО, які і діють під ніком Navalny". І причин появи фільму про палац — дві.

"Перша, це те, що почався новий етап боротьби проти Росії і підготовки російського майдану, — персональна атака особисто на Путіна. Вона почалася у вересні 2020 року з ідіотського, божевільного, безсоромно брехливого звинувачення, що особисто Путін віддав наказ отруїти Навального бойовою зброєю масового ураження перед посадкою в літак. І продовжилася зараз. І буде ще. Організовують цю атаку ті ж структури, які успішно скинули Януковича. Вони добре памʼятають, як їм допомогла згорнути Януковича байка про золотий унітаз Януковича. І вирішили цю байку про золотий унітаз Януковича повторити на кейсі "Палац Путіна", — говорить Марков.

А друга причина, на думку Маркова — це форма захисту особисто Навального. Тепер будь-який посилення покарання Навального будуть активно пропагувати як особисту помсту Путіна за викриття Навальний його "палацу в Геленджику".

"Нам потрібно твердо розуміти і завжди говорити, і писати, що ми знаємо, що всі атаки спецслужб країн НАТО і їх агента Навального на Путіна — це брехня, яка має на меті зруйнувати Росію і зробити жителів Росії жебраками, як вони були в 90-е ", — резюмує Марков.

Ті, хто Навальному повірив — очікувано обурилися, і фільм, який потрапив на перше місце в тренди Youtube і який за неповну добу переглянули понад 20 мільйонів разів, жваво обговорюється. Користувачі жартують з приводу шестів для стриптизу, складу бруду і великої кількості неприкритої розкоші. Однак поки що твердої впевненості, що заклик Навального досяг мети і 23 січня на вулиці все-таки вийдуть тисячі обурених розмахом корупції — нема.