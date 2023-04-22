У Путина есть два типа двойников: чем они отличаются и где были, — Bild

Именно двойники Владимира Путина побывали в оккупированном Мариуполе и Херсонской области, считают аналитики. Их выдают черты лица, которые сложно подделать.

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Президент России Владимир Путин может использовать двойников, отправляя их вместо себя на различные мероприятия. Немецкое издание Bild проанализировало, где именно побывал настоящий лидер страны-агрессора, а где — его копии.

По информации СМИ, у Владимира Путина есть как минимум два типа двойников: одному из них позволяют говорить, а другой обязан молчать. Они отличаются от оригинала формой ушей, носа и другими чертами, которые сложно подделать.

Отличительные признаки двойников Путина:

подбородок (выступающий или скошенный);

губы (узкие или пухлые);

нос (выпуклый или курносый);

веки (нависающие или нет);

уши (разные мочки, наличие или отсутствие складок у основания, разное расстояние между глазами и ушами);

Рост (настоящий носит туфли ручной работы с особым возвышающим каблуком).

Где появляются двойники Путина

Настоящий Владимир Путин встречается с российскими министрами в Кремле, а также принимает важных гостей, таких как лидер Китая Си Цзиньпин. Менее же влиятельные политики, скорее всего, имеют дело с двойниками.

Как считают журналисты Bild, лже-Путин посетил Ломоносовский университет в Москве и пообщался со студентами, несмотря на риск покушения с помощью контактного яда. Двойника выдала отвисшая верхняя губа и обычная обувь. Такой же "заместитель" 13 января посетил похороны экс-президента республики Башкортостан в Уфе и даже дал короткое интервью местному телевидению на аэродроме.

Другой двойник Владимира Путина приехал 19 марта в оккупированный Россией Мариуполь — аналитики отметили скошенный подбородок и старческую прическу с прядями волос на затылке. Кроме того, место было очень опасным для настоящего президента РФ. Вероятно, он же побывал в оккупированных частях Херсонской и Луганской областей.

19 апреля глава совета СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на оккупированные территории ездил двойник Владимира Путина. По его словам, для встречи с настоящим президентом РФ людям приходится по две недели сидеть на карантине и соблюдать дистанцию не менее 18 метров во время разговора.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова о двойниках Владимира Путина. Он счет заявление странным.