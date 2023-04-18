Послушал доклады и подарил копию иконы: Путин посетил две украинские области, — росСМИ (видео)

Президента РФ интересовала ситуация на херсонском и запорожском направлениях. Он побывал в штабе группировки захватнических войск "Днепр", где поздравил окупантов с Пасхой. Также Владимир Путин якобы посетил оккупированную Луганскую область.

Related video

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, со ссылкой на пресс-службу сегодня, 18 апреля, сообщили в ТАСС.

По информации росСМИ, он там заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складываются обстоятельства, послушать вас, обменяться информацией", — сказал Путин военным.

Президент РФ послушал доклады о херсонском и запорожском направлениях, а также рассуждения Теплинского, который "достаточно долго был на передней линии". Лидер страны-агрессорки поздравил захватчиков с праздником Пасхи и передал подарок — копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи.

Журналисты отметили, что эта поездка – якобы первое посещение Путиным оккупированной части Херсонской области.

В российском медиа "РИА Новости" сообщили, что также президент России посетил штаб нацгвардии "Восток" в оккупированной Луганской области, где заслушал доклады генерала-полковника Александра Лапина и других офицеров.

В Кремле медийщикам заявили, что поездки Путина не были запланированы.

Напомним, 19 марта в росСМИ показали якобы визит Путина в оккупированный Мариуполь. В сети появились кадры, на которых президент РФ общается с "местными жителями".

Недавно в соцсетях показали подарки солдатам ВС РФ от партии "Единая Россия" к Пасхе. Кроме воды и консервов в коробке обнаружили икону с изображением Путина.