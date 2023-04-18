Послухав доповіді й подарував копію ікони: Путін відвідав дві українські області, — росЗМІ (відео)

Президента РФ цікавила ситуація на Херсонському та Запорізькому напрямках. Він побував у штабі угруповання загарбницьких військ "Дніпро", де привітав окупантів з Великоднем. Також Володимир Путін нібито відвідав окуповану Луганську область.

Related video

Президент Росії Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку, з посиланням на пресслужбу сьогодні, 18 квітня, повідомили у ТАСС.

За інформацією росЗМІ, він там заслухав доповіді командувача угруповання генерал-полковника Олега Макаревича та командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського.

"Не хочу відволікати вас від прямих обов'язків, пов'язаних з управлінням військами, тому працюємо тут по-діловому, коротко, але конкретно. Мені важливо почути вашу думку про те, як складаються обставини, послухати вас, обмінятися інформацією", — сказав Путін військовим.

Президент РФ послухав доповіді про Херсонський та Запорізький напрямки, а також міркування Теплинського, що "досить довго був на передній лінії". Лідер країни-агресорки привітав загарбників зі святом Великодня та передав подарунок — копію ікони, що, за його словами, належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії.

Журналісти зазначили, що ця поїздка — нібито перше відвідування Путіним окупованої частини Херсонської області.

У російському медіа "РИА Новости" повідомили, що також президент Росії відвідав штаб нацгвардії "Схід" в окупованій Луганській області, де заслухав доповіді генерала-полковника Олександра Лапіна та інших офіцерів.

У Кремлі медійникам заявили, що поїздки Путіна не були заплановані.

Нагадаємо, 19 березня у росЗМІ показали нібито візит Путіна в окупований Маріуполь. У мережі з’явилися кадри, на яких президент РФ спілкується з "місцевими мешканцями".

Нещодавно у соцмережах показали подарунки солдатам ЗС РФ від партії "Єдина Росія" до Великодня. Окрім води та консервів у коробці виявили ікону з зображенням Путіна.