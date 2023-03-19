"Шматочок раю": росЗМІ показали зустріч Путіна з "жителями" Маріуполя (відео)

В опублікованому пропагандистами ролику "жителі Маріуполя" зустрічають Путіна у дворі будинку, збудованого окупантами. Водночас одна жінка дякує йому "за перемогу", а пенсіонер зізнається — через дії ЗС РФ залишився без нічого.

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Російська пропаганда продовжує висвітлювати приїзд російського президента Володимира Путіна в окупований Маріуполь, і слідом за роликами про те, як він відвідує філармонію та їздить нічним містом на машині, з'явилися кадри зустрічі з "місцевими" жителями. Згідно з інформацією прокремлівських ЗМІ, глава РФ побував у мікрорайоні "Невський", де окупанти звели кілька багатоквартирних будинків для маріупольців, і вислухав слова подяки від людей із новим житлом.

На записі Путін стоїть у дворі із новими багатоквартирними будинками. Серед присутніх одна жінка дякує йому "за перемогу" та каже: "Ми за вас молимося. Ми дочекалися". На запитання Путіна, чи їм подобається нове житло, емоційно відповідає, що це "шматочок раю зараз тут".

Ще одна людина на відео, пенсіонер, каже, що вона залишилася без нічого, але радий, що одержав квартиру.

Пізніше Путін заходить до нової квартири, де на кухні накритий стіл, оглядаючи її.

"Скільки у вас тут кімнат?" — запитує він.

"Три. Було три, і дали три", — відповідає йому той самий пенсіонер.

Путін прилетів у Маріуполь вночі вертольотом після того, як побував у Криму. Він проїхався вулицями міста й навіть пропустив трактор на світлофорі, чим викликав більші підозри в тому, що це справді був президент РФ.

За інформацією кремлівської пропаганди, це був перший візит глави РФ у Маріуполь із початку війни. Він відвідав філармонію та низку інших об'єктів, вислухавши, як активно місто відбудовується.

Під час бойових дій у Маріуполі було знищено до 90% будівель. Наразі окупанти зносять зруйновані будинки, а також прибирають руїни драмтеатру, під завалами якого загинули сотні мирних жителів, які ховалися там у підвалі.

Раніше Фокус писав, що Путіну не вдасться уникнути покарання за злочини, у яких його звинувачує Міжнародний кримінальний суд. За словами колишнього судді МКС Володимира Василенка, ордер, виписаний судом, зобов'язує Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для свідчень, якщо ж президент цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.