"Фінальна точка": драмтеатр у Маріуполі повністю демонтовано, — Андрющенко (відео)

За словами радника мера Маріуполя, від будівлі залишилися лише дві стіни, які, ймовірно, заваляться самі собою.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти повністю знесли будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Драматичний театр повністю демонтований. Залишено лише передні стіни. За високою ймовірністю вони просто впадуть самі по собі, а окупанти розведуть руками. Фінальна точка поставлена", — констатував Андрющенко.

[ + – ] Руїни Донецького академічного обласного драматичного театру

Про те, що росіяни розпочали роботи зі знесення драматичного театру в Маріуполі, Петро Андрющенко повідомив 23 грудня минулого року. На той момент окупанти вже демонтували половину будівлі.

Бомбардування Маріупольського театру

Під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські Збройні сили скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, який служив укриттям для місцевих жителів. За оцінками різних джерел, під завалами будівлі могли загинути сотні людей.

Згідно з висновками Amnesty International, швидше за все, удар був завданий двома великими авіаційними бомбами, скинутими одночасно поруч одна з одною.

Через кілька місяців, 31 серпня, в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України заявили, що російські загарбники заливають бетоном тіла загиблих під час бомбардування драматичного театру в Маріуполі. Також повідомлялося, що окупанти засипають ці місця хлоркою, щоб приховати трупний запах.

Нагадаємо, що 29 січня Петро Андрющенко зазначив, що центр Маріуполя зараз перетворюється на "місячну пустелю зі скелетами багатоквартирних будинків". За оцінками радника мера, на відновлення зруйнованих будівель в окупованому росіянами місті може знадобитися близько восьми років.

Фокус також писав про те, що 29 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "високу вертолітну активність" ЗС РФ у Маріуполі. За його словами, російські військові обладнали на місці зруйнованого меткомбінату "Азовсталь" вертолітний майданчик.