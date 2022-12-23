"Не залишиться спогаду": в окупованому Маріуполі зносять Драматичний театр (відео)

За словами радника мера Маріуполя, за кілька днів від будівлі Маріупольського драмтеатру не залишиться навіть сліду.

Related video

У тимчасово окупованому Маріуполі розпочалися роботи зі знесення будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Поки Маріуполь в екзилі думає про культурну деокупацію, у Маріуполі окупанти знесли половину драматичного театру. Просто знесли вщент", — обурився радник.

Андрющенко зазначив, що двох днів окупантам вистачить для того, щоб повністю стерти Маріупольський драмтеатр з лиця землі.

"Не залишиться навіть фізичного спогаду", — пише Петро Андрющенко.

[ + – ] Руйнування Маріупольського драмтеатру

Нагадаємо, що 16 березня російські Збройні сили скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, який був укриттям для місцевих жителів. За оцінками різних джерел, під завалами будівлі загинуло кілька сотень людей.

За словами представників управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, окупаційна влада дала вказівку заливати бетоном тіла загиблих під завалами. Крім того, окупанти засипали руїни хлоркою, намагаючись приховати трупний запах.

Фокус також писав про те, що за даними Associated Press, росіяни намагаються стерти всі згадки про Україну в окупованому та зруйнованому Маріуполі. З цією метою у місті масово зносять пошкоджені будівлі та прибирають докази воєнних злочинів ЗС РФ.

Ми також повідомляли, що завдяки супутниковим знімкам стало відомо про появу не менше 10,3 тисячі нових могил в окупованому Маріуполі з початку березня по грудень 2022 року. Більшість із них розташовані на цвинтарі у Старому Криму.