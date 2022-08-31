"Реконструкція" драмтеатру в Маріуполі: росіяни заливають бетоном тіла загиблих, – стратком ЗСУ

Радник градоначальника Петро Андрющенко каже, що будівельникам наказали не зчиняти шум, а просто бетонувати. Щоб не стояв трупний запах, деякі місця засипають хлоркою.

Російські загарбники заливають бетоном тіла загиблих під час бомбардування Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України (ЗСУ) в Telegram із посиланням на коментарі місцевих жителів.

Щоб не стояв трупний запах, окупанти засипають ці місця хлоркою. Будівельники отримали наказ не піднімати шуму щодо робіт, не витягувати трупи, а просто "бетонувати".

"Тиждень кукуємо, сидимо, склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів у будівлі, там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи — сморід пробивається навіть через товстий шар бетону", — кажуть очевидці.

За їхніми словами, будівельникам наказали не зчиняти шум і не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

Зазначимо, що російська окупаційна влада Маріуполя хоче до 10 вересня відновити роботу Донецького академічного обласного драматичного театру. ЗС РФ 16 березня завдали по будівлі театру авіаудару, в результаті там могло загинути до 600 людей.

Колектив маріупольського драмтеатру після виступу в Маріуполі планує організувати тур Росією, повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко. Організатором турне стане російська бюджетна установа "Росконцерт".

"Трупа маріупольського драмтеатру, яка досі планує вистави на кістках маріупольців, планує тур Росією. Немає цензурних слів і людяності для коментаря та побажання", — зазначив він.

Нагадаємо, що Андрющенко говорив наприкінці травня про завершення розбору завалів і вивезення тіл загиблих у маріупольському драматичному театрі. Завдяки цьому ніхто не дізнається, скільки людей справді там загинуло від рук ЗС РФ.

Журналісти Associated Press повідомляли, що в момент авіаудару російської армії по драмтеатру в будівлі перебували понад 1200 цивільних. Неподалік від театру була польова кухня, тільки там загинуло близько 100 людей.

На початку бойових дій люди великими літерами написали слово "діти" перед будівлею, але російських загарбників це не зупинило.