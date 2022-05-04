Унаслідок авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинули 600 людей, — AP (фото)

Одна з очевидців знищення театру в Маріуполі розповіла, що їй довелося наступати на тіла вбитих, щоб вибратися з будівлі. Також свідки трагедії розповіли, що 100 людей у польовій кухні біля театру загинули, ніхто з них не вижив.

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Журналісти міжнародного інформаційного агентства Associated Press відтворили події 16 березня в Маріуполі, коли було завдано авіаудару по міському драмтеатру. Там ховалися від російських окупантів приблизно 1 200 осіб. За даними журналістів, унаслідок авіаудару росіян по будівлі загинули 600 людей. А опитані очевидці не сумніваються у тому, що їх бомбила саме російська армія.

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Журналісти поспілкувалися з 23 вижилими, рятувальниками, а також людьми, які були знайомі із життям у театрі як бомбосховищі.

Оксана Сьоміна — одна з очевидців знищення театру в Маріуполі, їй вдалося виїхати до Львова. Вона розповіла, що стояла в одному халаті в промерзлому підвалі Маріупольського театру, вся в білому гіпсовому пилу, спричиненому вибухом. Її чоловік смикав її, щоб вона пішла, і благав її заплющити очі. Проте дівчина не втрималася і побачила, що всюди валялися тіла вбитих, зокрема дітей. Сьоміній довелося наступити на мертвих, щоб вибратися з будівлі. Вона та ще 30 осіб бігли 8 кілометрів до моря, не зупиняючись, а театр, який слугував притулком, уже лежав у руїнах.

За попередніми підрахунками української влади, у драмтеатрі міста загинуло приблизно 300 людей. Проте, за інформацією журналістів, загинули майже 600 містян, які знаходилися всередині та зовні будівлі.

Усі свідки розповіли, що майже 100 людей перебували на польовій кухні неподалік театру, ніхто з них не вижив. Ніхто, зокрема й рятувальники, не бачили, щоб із будівлі врятувалося понад 200 людей. Ті, хто вижили, здебільшого пішли через головний вихід або один бічний вхід, тому що інша частина будівлі була завалена.

Розслідування журналістів також спростовує твердження Росії, що театр нібито зруйнували ЗСУ чи він слугував українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових усередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр було зруйновано внаслідок атаки російської авіації.

16 березня Дмитру Юрину виповнився 31 рік. Він пройшов 100 метрів від будинку до театру, щоб отримати їжу та воду. Біля входу сила вибуху повалила його на землю. Він піднявся на землю і побіг витягувати з-під завалів тих, хто вижив.

"Я подивився на свої руки, і вони були в крові до ліктя. А я був у ступорі, просто в шоці", — сказав він.

Він пішов приблизно на 20 хвилин, щоб зібратися та стерти кров, а потім повернувся. Більшість тіл були глибоко у фундаменті театру, він на той момент уже горів.

Поліцейський, який проходив повз театр через тиждень після авіаудару, розповів, що запах смерті був нестерпний. Він припускає, що загинули приблизно 500 осіб. Більшість маріупольців, котрі вижили, вважають, що тіла вбитих були або стерті в пил, або вивезені російськими військовими.

[ + – ] Фото: AP [ + – ] Фото: AP [ + – ] Фото: AP

Нагадаємо, 4 травня в українській розвідці розповіли, що окупанти планують провести парад 9 травня у Маріуполі. Тому зараз у центрі міста терміново розбирають завали, прибирають трупи вбитих, а також боєприпаси, що не вибухнули.

Раніше, 25 квітня у міськраді Маріуполя розповіли, що російські військові поховали майже 9 тисяч убитих маріупольців у братських могилах.