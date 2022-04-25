У Мангуші окупанти поховали до 9 тисяч жителів Маріуполя у братських могилах — міськрада

Російські пропагандисти самі задокументували факт поховання близько 1000 маріупольців російськими військовими на Донеччині, стверджують чиновники.

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Російські військові поховали до 9 тисяч маріупольців у братській могилі в окупованому військами держави-агресора місті Мангуш Донецької області. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

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За даними чиновників, війська РФ намагаються приховати масштаби вбивств мирних жителів у Маріуполі, тому "велику братську могилу" в Мангуші вони маскують за допомогою табличок із номерами. Зокрема, на отриманих місцевою владою фотографіях видно, як стверджується, лише один сектор поховання, де знаходиться не менше 268 поховань.

Також у міській раді вказали, що на супутникових знімках від 9 квітня можна побачити 4 такі сектори.

"Тому пропагандисти Росії самі задокументували факт вбивства 1000 маріупольців", — коментують чиновники фотографії роботи журналістів російських каналів у регіоні.

За попередньою оцінкою влади Маріуполя, у квітні в Мангуші окупанти поховали таким чином від 3 до 9 тисяч мешканців міста.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в Мангуші, розташованому за 20 кілометрів від міста, окупанти викопали 30-метрову братську могилу, в яку скидають тіла мирних жителів. Трупи війська РФ звозять до цього місця на вантажівках.

Також ми писали, що 21 квітня президент РФ Володимир Путін привітав міністра оборони держави-агресора Сергія Шойгу з нібито повною окупацією Маріуполя і наказав припинити штурм території заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та мирні жителі. Попри це російські військові продовжили обстрілювати промислову зону.

На тлі цього українська сторона запропонувала російській провести спеціальний раунд переговорів для забезпечення гуманітарного коридору для заблокованих у Маріуполі громадян.