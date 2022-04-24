Україна пропонує РФ спецпереговори через безперервний штурм "Азовсталі" в Маріуполі

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія може зберегти "залишки своєї репутації", якщо оголосить перемир'я, надасть гумкоридор та погодиться на спецраунд переговорів.

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Україна пропонує Росії провести раунд спеціальних переговорів на тлі безперервного обстрілу по території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав радник голови Офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк.

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За його словами, незважаючи на Великдень, ЗС РФ із важкої артилерії та авіації обстрілює промислову зону "Азовсталі", де знаходяться тисячі українських військовослужбовців та цивільні особи.

Подоляк зазначив, що окупанти паралельно займаються формуванням боєздатного угруповання для подальшого штурму заводу у Маріуполі. Радник голови ОП з іронією поставив питання, хто в Кремлі давав ЗС РФ наказ "не штурмувати" підприємство і запропонував Москві кілька кроків для збереження залишків своєї репутації.

"Оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем. Негайно дати гуманітарний коридор для цивільних. Погодитися на спецраунд переговорів, щоб ми забрали/обміняли військових", — додав Подоляк у своєму Twitter.

[ + – ] Україна запропонувала РФ спецпереговори через новий штурм Маріуполя

Нагадаємо, 21 квітня президент Росії Володимир Путін під час наради з міністром оборони Сергієм Шойгу привітав ЗС РФ з повною окупацією Маріуполя і наказав припинити штурм заводу "Азовсталь". Глава Кремля також пообіцяв зберегти життя українським військовослужбовцям, які добровільно складуть зброю та залишать промзону підприємства.

Увечері 21 квітня, незважаючи на заяву Путіна, ЗС РФ продовжили обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі з артилерії та авіації. 23 квітня президент Володимир Зеленський під час пресконференції пригрозив, що Україна може вийти з переговорів із Росією у двох випадках. За його словами, вбивство українських військовослужбовців у Маріуполі та проведення "референдумів" на окупованих територіях поставлять хрест на переговорному процесі.