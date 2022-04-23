Зеленський розповів, за яких умов Україна припинить будь-які переговори з РФ

За словами Президента України, наша країна припинить переговори з Росією, якщо війська РФ знищать наших громадян у Маріуполі.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 квітня, проводить прес-конференцію на одній із станцій метро у Києві. Тут він відповідає на запитання журналістів щодо війни в Україні, а також переговорів з Росією.

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Журналісти запитали Зеленського: що робитиме Україна, якщо Росія вирішить провести анонсований псевдореферендум у Херсоні і як це вплине на переговорний процес із країною-агресором?

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо вони проведуть референдум на будь-яких окупованих територіях України, то наша країна вийде з будь-яких переговорних процесів", — заявив Зеленський.

За його словами, люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не лише у Херсоні, а й на інших територіях, наприклад, у Запорізькій області, не повинні допомагати окупантам.

"Дані нашої розвідки, також інформація від місцевих жителів свідчить про те, що в Херсоні ходять по квартирах і збирають дані про місцевих жителів. Я вважаю, що це не принесе користі дипломатичному врегулюванню ситуації і це завадить закінчити війну", — сказав Зеленський.

За словами Президента України, проведення будь-яких псевдореферендумів – це неправильний крок із боку Росії. Це говорить про те, що всі попередні зустрічі дипломатів – це фікція та політичний театр із дуже поганими акторами.

Також Зеленський заявив, що на військову деблокаду Маріуполя Україна зараз не здатна.

"Українські військові, які там перебувають, це розуміють. Це реальність", – сказав Зеленський.

Фокус уже писав про те, що Володимир Зеленський припускає деблокаду Маріуполя військовим шляхом. Але для прориву блокади потрібна допомога партнерів та ще більше зброї.

Нагадуємо, що, виступаючи перед представниками МВФ, президент України заявив про те, що нашій країні потрібна щомісячна допомога у розмірі 7 млрд. доларів.

Фокус також писав про те, що по Одесі було завдано ракетного удару військами РФ, внаслідок якого загинули 6 людей, серед яких була дитина.

Водночас військові експерти зі США стверджують, що армія РФ на Донбасі зіштовхнулася з тими самими проблемами, які переслідували її на початку війни з Україною. Тому росіяни виснажені та не зможуть досягти поставлених завдань.