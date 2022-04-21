Зеленський допустив деблокаду Маріуполя воєнним шляхом (відео)

За словами президента, для прориву блокади міста воєнним шляхом потрібна допомога партнерів і ще більше зброї.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готуватиметься до деблокади обложеного Маріуполя. За його словами, це можна зробити двома шляхами. Перший — це воєнний, а другий — дипломатичний і гуманітарний. Про це український гарант повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен.

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За словами українського президента, для прориву блокади Маріуполя воєнним шляхом Київ потребує більшої кількості зброї від країн Заходу.

"Є воєнний шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємося, щоб бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно, нам потрібна відповідна зброя, але ми думаємо про це", — сказав Зеленський.

Другий варіант деблокади міста — дипломатичний і гуманітарний. Президент заявив, що його можна здійснити швидко.

Володимир Зеленський додав, що Україна запропонувала кілька варіантів форматів обміну через посередників, наприклад, поранених на поранених. За його словами, зараз у місті приблизно 400 поранених українських воїнів, а також заблоковано 120 тисяч мешканців.

"Ми говорили про обмін військових, ми готові. Ми цінуємо наших військових. Нам не потрібні "подарунки", ми не очікуємо від РФ людяності та гуманітарних кроків. Тому ми готові на ті чи інші обміни", — заявив президент.

Нагадаємо, 21 квітня завдяки супутниковим знімкам знайшли братську могилу неподалік Маріуполя. Її довжина становить понад 300 метрів, там можуть бути поховані тисячі мешканців міста.

21 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед Володимиром Путіним про "звільнення" Маріуполя. Путін привітав ЗС РФ з окупацією міста, наказав припинити штурм "Азовсталі" та закликав бійців ЗСУ здатися.