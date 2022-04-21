Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем (видео)

По словам президента, для прорыва блокады города военным путем нужна помощь партнеров и еще больше оружия.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовиться к деблокаде осажденного Мариуполя. По его словам, это можно сделать двумя путями. Первый — это военный, а второй — дипломатический и гуманитарный. Об этом украинский гарант сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен.

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По словам украинского президента, для прорыва блокады Мариуполя военным путем Киев нуждается в большем количестве оружия от стран Запада.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно, нам нужно соответствующее оружие, но мы думаем об этом", — сказал Зеленский.

Второй вариант деблокады города — дипломатический и гуманитарный. Президент заявил, что его можно осуществить быстро.

Владимир Зеленский добавил, что Украина предложила несколько вариантов форматов обмена через посредников, например, раненых на раненых. По его словам, сейчас в городе около 400 раненых украинских воинов, а также заблокированы 120 тысяч жителей.

"Мы говорили об обмене военных, мы готовы. Мы ценим наших военных. Нам не нужны "подарки", мы не ожидаем от РФ человечности и гуманитарных шагов. Поэтому мы готовы на те или иные обмены", — заявил президент.

Напомним, 21 апреля благодаря спутниковым снимкам обнаружили братскую могилу недалеко от Мариуполя. Ее длина составляет более 300 метров, там могут быть похоронены тысячи жителей города.

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным об "освобождении" Мариуполя. Путин поздравил ВС РФ с оккупацией города, приказал прекратить штурм "Азовстали" и призвал бойцов ВСУ сдаться.