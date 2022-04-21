Возле Мариуполя нашли 300-метровую братскую могилу, — Схемы (фото)

Согласно спутниковым снимкам, траншея появилась в конце марта в поселке Мангуш. В ней могут быть похоронены тысячи жителей Мариуполя.

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Спутники зафиксировали в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш Донецкой области братскую могилу. Длина вырытой ямы составляет более 300 метров, где могут быть похоронены тысячи погибших. Поселок находится в 20 километрах от частично захваченного Мариуполя. Соответствующие спутниковые снимки получили журналисты программы расследований "Схемы".

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Согласно снимкам, траншея появилась в конце марта. На снимке, датированным 23 марта ее еще не было, а 29 марта здесь уже был вырытая братская могила, на публикации, вероятно, видно технику, которая ее копала.

На более новом спутниковом снимке, сделанном 9 апреля можно увидеть, что траншея частично прикопана землей и расширена. На данный момент неизвестно, сколько людей там похоронено. Отметим, что длина братской могилы в Буче составляла 14 метров, там были закопаны тела около 67 убитых мирных жителей.

О вероятном месте захоронения оккупантами людей рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предоставил геолокацию и призвал журналистов провести фиксацию через спутниковые снимки.

В комментарии для журналистов он рассказал, что тела погибших с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в промышленные районы города, где есть большие холодильные камеры. Затем убитых складывают в пакеты и вывозят в вырытые траншеи. Он добавил, что не знает, как посчитать количество трупов и допустил то, что мест массовых захоронений может быть больше.

"Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку — Ред.) они должны были с конца марта, Сколько и как их сосчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя", — сказал Андрющенко.

Напомним, 21 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты вырыли под городом новую 30-метровую братскую могилу, в которую сбрасывают тела погибших мирных жителей, скрывая результаты своих преступлений.

Ранее, 15 апреля в горсовете Мариуполя рассказали, что российские военные проводят эксгумацию тел, похороненных в дворах жилых домов. Таким образом захватчики пытаются замести следы собственных преступлений.