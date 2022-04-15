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ВС РФ проводят эксгумацию тел, похороненных во дворах жилых домов, — горсовет Мариуполя

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ВС РФ проводят в Мариуполе эксгумацию тел, похороненных во дворах жилых домов

Местные власти предполагают, что с помощью эксгумации и крематориев оккупанты пытаются замести следы своих военных преступлений.

ВС РФ проводят эксгумацию тел погибших мирных жителей Мариуполя, которые были захоронены в дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По данным ведомства, российские оккупанты перешли на новый уровень "зачистки".

Мирные жители, которые остались в Мариуполе, рассказывают, что ВС РФ начали эксгумацию тел погибших, захороненных в дворах многоквартирных домов.

"Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых", — подчеркивают в Мариупольском горсовете.

В ведомстве не знают, с какой целью ВС РФ проводят эксгумацию и куда потом будут направлены тела погибших граждан. Горсовет напоминает, что в Мариуполе, по данным разведки Минобороны, функционируют 13 российских мобильных крематориев, с помощью которых оккупанты могут замести следы своих военных преступлений.

"Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления русской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!", — добавили в горсовете, комментируя эксгумацию тел погибших мирных жителей.

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ВС РФ в Мариуполе начали эксгумацию тел погибших мирных жителей

Напомним, ранее СБУ предупреждала о новой провокации ВС РФ в Мариуполе. По данным силовиков, оккупанты хотели собрать тела погибших в ходе обстрелов мирных жителей, чтобы выдать их за "жертв ВСУ".

Также сообщалось, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории, с помощью которых ВС РФ заметают следы своих военных преступлений. По данным горсовета, оккупанты решили использовать спецоборудование после того, как в Буче были найдены сотни жертв российских военнослужащих.