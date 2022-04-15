ЗС РФ проводять ексгумацію тіл, похованих у дворах житлових будинків, — міськрада Маріуполя

Місцева влада припускає, що за допомогою ексгумації та крематоріїв окупанти намагаються замести сліди своїх воєнних злочинів.

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ЗС РФ проводять ексгумацію тіл загиблих мирних жителів Маріуполя, похованих у дворах багатоквартирних будинків. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

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За даними відомства, російські окупанти перейшли на новий рівень "зачистки".

Мирні жителі, які залишилися в Маріуполі, розповідають, що ЗС РФ розпочали ексгумацію тіл загиблих, похованих у дворах багатоквартирних будинків.

"Крім того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям поховати своїх померлих рідних чи знайомих", — наголошують у Маріупольській міськраді.

У відомстві не знають, із якою метою ЗС РФ проводять ексгумацію та куди потім буде направлено тіла загиблих громадян. Міськрада нагадує, що в Маріуполі, за даними розвідки Міноборони, функціонують 13 російських мобільних крематоріїв, за допомогою яких окупанти можуть замести сліди своїх військових злочинів.

"Але в них нічого не вийде, весь світ уже фіксує численні злочини російської армії в Маріуполі. Кожен злочинець буде покараний!" — додали в міськраді, коментуючи ексгумацію тіл загиблих мирних жителів.

[ + – ] ЗС РФ у Маріуполі розпочали ексгумацію тіл загиблих мирних жителів

Нагадаємо, раніше СБУ попереджала про нову провокацію ЗС РФ у Маріуполі. За даними силовиків, окупанти хотіли зібрати тіла загиблих під час обстрілів мирних жителів, щоб видати їх за "жертв ЗСУ".

Також повідомлялося, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії, за допомогою яких ЗС РФ замітають сліди своїх воєнних злочинів. За даними міськради, окупанти вирішили використати спецобладнання після того, як у Бучі було знайдено сотні жертв російських військовослужбовців.