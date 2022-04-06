Заметают следы: военные РФ используют в Мариуполе мобильные крематории

Горсовет Мариуполя утверждает, что всех свидетелей военных преступлений российские оккупанты пытаются идентифицировать и уничтожить.

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Высшее руководство РФ после событий в городе Буча, получившие международную огласку, приняло решение использовать в Мариуполе мобильные крематории для того, чтобы заметать следы своих военных преступлений. Об этом сообщает в Telegram городской совет Мариуполя.

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В сообщении говорится, что неделю назад по предварительным оценкам в городе погибло 5 тысяч мирных граждан, однако с учетом масштабов катастрофы, длительности блокады города и вследствие жестокого сопротивления, жертвами российских военных могли стать десятки тысяч людей.

"Именно поэтому Россия не спешит давать "зеленый свет" миссии из Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", — сообщают в горсовете.

Кроме того, всех потенциальных свидетелей военных преступлений оккупанты пытаются идентифицировать и уничтожить, говорится в сообщении.

По мнению мэра города Вадима Бойченко, всю "грязную" работу по "зачистке" в городе выполняют боевики из непризнанной "ДНР". Они собирают тела убитых российскими военными горожан и сжигают их в крематориях.

"Масштаб трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов", — пишет Бойченко, добавив при этом, что войска РФ превратили весь город в сплошной лагерь смерти.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные уличные бои. Несмотря на блокаду города бойцы полка "Азов" ожидают проведения спасательной операции в Мариуполе, для которой достаточно, по мнению начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, 1500 военных.

Отвечая на вопрос журналистов, президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля сообщил, что в решении проблемы Мариуполя украинская сторона надеется на посредничество Турции. По словам президента, ответ появится в ближайшее время.