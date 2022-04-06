37-й день в окружении: какая ситуация сейчас в городе-герое Мариуполе (видео)

Алексей Арестович прокомментировал информацию о "сдаче" в плен морпехов. В городе продолжаются бои в городской черте.

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С 1 марта защитники Мариуполя находятся в полном окружении российских войск. Несмотря на это военные продолжают уличные бои, сохраняя контроль над некоторыми районами города. Фокус собрал все, что известно о деблокаде города, карте боев за Мариуполь, а также о сообщениях о пленных морпехах.

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Будет ли деблокада Мариуполя

В своих видеообращениях бойцы полка "Азов" неоднократно указывали на необходимости в деблокаде города. Командир полка Денис "Редис" Прокопенко в интервью Гордону говорил, что операцию провести реально. С этой мыслью постоянно воюют защитники города.

По словам начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, для деблокады будет достаточно 1500 военных. Их хватит и для освобождения Бердянска.

Уже сейчас полк начал сбор добровольцев для операции по блокаде Мариуполя. Бойцы заявили, что для попадания в список нужно быть старше 18 лет, все остальное не имеет значения. Весь набор будет происходить через официальные силовые структуры.

[ + – ] Сбор добровольцев в Азов

Зеленский: надеемся найти ответ в ближайшие дни

В интервью украинским телеканалам Владимир Зеленский заявил, что говорить о военной деблокаде Мариуполя сейчас очень сложно.

"Военная деоккупация прямо на сегодняшний день Мариуполя – это очень сложно. И те ребята, которым там очень сложно, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте почти ежедневно, и им тяжело. Они очень крепкие. Им тяжело, и им тяжело по-разному. И там разным людям по-разному тяжело", — рассказал президент.

[ + – ] Зеленский о деблокаде Мариуполя

Вместе с тем Алексей Арестович в одном из интервью заявлял, что большая земля помогает бойцам.

Карта боевых действий в Мариуполе

Уже несколько недель бои за украинский город проходят в городской черте. Как писал в своем анализе событий австрийский военный аналитик Том Купер, судя по всему, ВС РФ недостаточно войск для продвижения в городе. Они увязли в городской застройке.

Взяли ли Мариуполь российские войска?

В американском Институте изучения войн (ISW) на прошлой неделе предрекали скорый захват российскими войсками Приазовского города. Однако сейчас в своем анализе они пишут, что "украинские силы, похоже, оказывают организованное сопротивление в некоторых частях города". Однако из-за недостатка информации сложно судить, какие части точно остаются под контролем ВСУ.

[ + – ] Карта боевых действий в Мариуполе по состоянию на 5 апреля от ISW

По данным британской разведки, армия РФ специально ухудшает гуманитарную ситуацию в городе, чтобы побудить ВСУ сдаться. В Мариуполе находится около 160 тысяч жителей без связи, воды, тепла, еды и электричества.

По версии российской стороны, армия РФ захватила уже весь Левобережный район города, Кальмиусский и практически весь Приморский район.

[ + – ] Бои за Мариуполь по версии РФ

Захват в плен украинских морпехов: что известно

Российские телеграм-каналы опубликовали видео якобы украинских пленных из 503 батальона морской пехоты. Заявлялось, что в плен сдалось свыше 260 бойцов. Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал видеозапись.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

"Мы разберемся и официально все расскажем. Есть противоречивая информация, которую надо перепроверять. … Разберемся скажем все", — заявил Арестович.

При этом глава Чечни Кадыров заявлял, что в плен сдались военные из 503 батальона морпехов, однако в пресс-службе опровергли данную информацию.

[ + – ] Публикация 503-й бригады

Вместе с тем ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк (Serg Marco) вчера заявил, что в плен видимо сдались военные, однако не из 503 батальона, а из 501 батальона морской пехоты.

"На видео, судя по всему, морпехи 501 батальона морской пехоты, которые держались в Мариуполе. У них тупо кончились боеприпасы… Никто не скажет что они не сделали все что в их силах, и даже больше", — пишет Карпюк.

[ + – ] Публикация о пленных

Ныне публикация удалена, вместо этого Александр Карпюк написал, что оборона города продолжается.

"Общался сегодня с защитниками города Мариуполя. Если коротко — оборона Мариуполя продолжается", — написал ветеран.

[ + – ] Публикация об обороне города

Напомним, по данным СБУ, РФ готовится обвинить Украину в массовом убийстве мирных жителей Мариуполя.

4 апреля Зеленский заявил об ответе, который обозначит ситуацию в Мариуполе, при посредничестве Турции. По его словам ответ коснется вопроса реальной деблокады города.