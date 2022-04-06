Армия РФ ухудшает гуманитарную ситуацию Мариуполя, побуждая ВСУ сдаться, — разведка Британии

По информации британской военной разведки, в городе осталось 160 тысяч мариупольцев, которые сидят без связи, воды, света и тепла, а гуманитарную помощь российская армия не пропускает.

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В осажденном Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с российской армией. Вражеские войска продолжают наносить авиаудары по городу, а гуманитарная катастрофа нарастает. Это может побудить украинских военных сдаться россиянам. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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По информации оборонного ведомства, 160 тысяч жителей Мариуполя остаются в городе без связи, воды, тепла и медицинского обеспечения. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается, а россияне не пускают помощь в город, побуждая украинских военных сдать город. Британская разведка считает Мариуполь главной целью России.

"Гуманитарная катастрофа в городе ухудшается. У большинства из 160 тысяч оставшихся жителей нет света, связи, лекарств, тепла и воды. Российские войска препятствуют доступу гуманитарной помощи, вероятно, вынуждая защитников сдаться", — сказано в сообщении.

Напомним, 5 апреля в России заявили, что взяли в плен 200 украинских морских пехотинцев из 503 батальона, которые якобы сами сдались. Однако в 503 батальоне это заявление опровергли. Ветеран украинско-российской войны предполагает, что на видео, судя по всему, украинские морпехи из 501 батальона.

Ранее, 4 марта Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время появится ответ на вопрос о деблокаде Мариуполя. По его словам, посредником в этом вопросе выступает Турция.