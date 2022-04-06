Армія РФ погіршує гуманітарну ситуацію Маріуполя, спонукаючи ЗСУ здатися, — розвідка Британії.

За інформацією британської військової розвідки, у місті залишилося 160 тисяч маріупольців, які сидять без зв'язку, води, світла та тепла, а гуманітарну допомогу російська армія не пропускає.

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В обложеному Маріуполі продовжуються запеклі бої з російською армією. Ворожі війська продовжують завдавати авіаударів містом, а гуманітарна катастрофа наростає. Це може спонукати українських військових здатися росіянам. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За інформацією оборонного відомства, 160 тисяч жителів Маріуполя залишаються у місті без зв'язку, води, тепла та медичного забезпечення. Гуманітарна ситуація у місті погіршується, а росіяни не пускають допомогу у місто, спонукаючи українських військових здати місто. Британська розвідка вважає Маріуполь головною метою Росії.

"Гуманітарна катастрофа в місті погіршується. У більшості зі 160 тисяч мешканців немає світла, зв'язку, ліків, тепла і води. Російські війська перешкоджають доступу гуманітарної допомоги, ймовірно, змушуючи захисників здатися", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня в Росії заявили, що взяли в полон 200 українських морських піхотинців із 503 батальйону, які нібито самі здалися. Проте у 503 батальйоні цю заяву спростували. Ветеран українсько-російської війни припускає, що на відео, зважаючи на все, українські морпіхи з 501 батальйону.

Раніше, 4 березня Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом з'явиться відповідь на питання про розблокування Маріуполя. За його словами, посередником у цьому питанні виступає Туреччина.