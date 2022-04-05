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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В РФ заявляють про взяття у полон українських морпіхів у Маріуполі: що відомо (фото)

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здавання в полон у маріуполі
Фото: Скріншот | Кадр із відео

Російська сторона заявляє про бійців із 503-го батальйону морпіхів, проте вони офіційно спростували цю заяву.

Низка російських телеграм-каналів опублікувала відео нібито з полоненими українськими бійцями. Заявлялося, що в полон здалося понад 200 бійців 503 окремого батальйону морської піхоти.

Здавання у полон морпіхів: що говорить українська сторона

На момент написання новини в Генеральному штабі ЗСУ не підтвердили і не спростували інформацію про полонених морпіхів. Проте 503 окремі батальйони морської піхоти спростували інформацію, що їхні бійці здалися в полон.

"Друзі, не вірте ординській нечисті! 503ОБМП нікому не здавався і продовжує давати окупантам тягла там, де це необхідне!" — зазначають у пресслужбі.

полонені в Маріуполі

Водночас ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк (Serg Marco) стверджує, що в полон дійсно здалися військові, проте не з 503 батальйону, а з 501 батальйону морської піхоти.

"На відео, зважаючи на все, морпіхи 501 батальйону морської піхоти, які трималися в Маріуполі. У них тупо скінчилися боєприпаси... Ніхто не скаже, що вони не зробили все що в їх силах, і навіть більше", — пише Карпюк.

здавання в полон морпіхів
Публікація ветерана війни

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що опубліковане відео — постановочне:

  1. Морпіхів із 503 батальйону на відео немає, вони не здавалися в полон.
  2. Попередньо, відео знято в одному із сіл Мангуського району, де ЗСУ фактично не базувалися.
  3. Війська РФ крали українську форму на базі полку Азов у селі Урзуф.
  4. Багато людей на відео в чистій формі та поголені. Не схоже, щоб вони були після боїв.

Наразі органи з'ясовують, чи є бійці ЗСУ на опублікованому відео. Основна мета такого відео — паніка серед захисників міста та серед цивільних у країні. Тим більше, що перед цим ЗС РФ знову ставили ультиматум щодо здавання міста.

В РФ стверджують, що на відео бійці з 503 батальйону

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 267 морпіхів здалися в полон із 503 батальйону. Також він додав, що бійцям нічого більше не загрожує.

полонені в Маріуполі
Кадиров про взяття в полон бійців

Інші офіційні особи ЗС РФ наразі не прокоментували інформацію.

Нагадаємо, 4 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом з'явиться відповідь щодо деблокади Маріуполя. За даними британської розвідки, Маріуполь — ключова мета армії РФ.