В РФ заявляют о взятии в плен украинских морпехов в Мариуполе: что известно (фото)

Российская сторона заявляет о бойцах из 503-го батальона морпехов, однако они официально опровергли это заявление.

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Ряд российских телеграм-каналов опубликовали видео якобы с пленными украинскими бойцами. Заявлялось, что в плен сдалось свыше 200 бойцов 503 отдельного батальона морской пехоты.

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Сдача в плен морпехов: что говорит украинская сторона

На момент написания новости в Генеральном штабе ВСУ не подтвердили, и не опровергли информацию о пленных морпехах. Однако 503 отдельный батальон морской пехоты опроверг информацию, что их бойцы сдались в плен.

"Друзья, не верьте ординской нечисти! 503ОБМП никому не сдавался и продолжает давать оккупантам тягла там, где это необходимо", — указывают в пресс-службе.

Вместе с тем ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк (Serg Marco) утверждает, что в плен действительно сдались военные, однако не из 503 батальона, а из 501 батальона морской пехоты.

"На видео, судя по всему, морпехи 501 батальона морской пехоты, которые держались в Мариуполе. У них тупо кончились боеприпасы… Никто не скажет что они не сделали все что в их силах, и даже больше", — пишет Карпюк.

[ + – ] Публикация ветерана войны

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что опубликованное видео — постановочное:

Морпехов из 503 батальона на видео нет, они не сдавались в плен Предварительно, видео снято в одном из сел Мангушского района, где ВСУ фактически не базировались Войска РФ крали украинскую форму на базе полка Азов в селе Урзуф Многие люди на видео в чистой форме и побриты. Не похоже, чтобы они были после боев

На данный момент органы выясняют, есть ли бойцы ВСУ на опубликованном видео. Основная цель такого видео — паника среди защитников города и среди гражданских в стране. Тем более, перед этим ВС РФ вновь ставили ультиматум по сдаче города.

В РФ утверждают, что на видео бойцы из 503 батальона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 морпехов сдалось в плен из 503 батальона. Также он добавил, что бойцам ничего больше не грозит.

[ + – ] Кадыров о взятии в плен бойцов

Другие официальные лица ВС РФ на данный момент не прокомментировали информацию.

Напомним, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время появится ответ по деблокаде Мариуполя. По данным британской разведки, Мариуполь — ключевая цель армии РФ.