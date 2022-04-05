ВВС Украины научились заманивать Су-35 ВС РФ в ловушки - анализ боев от военного эксперта (карта)

Российские войска отошли с севера Украины для сосредоточения на востоке страны. Там происходят тяжелые бои в Попасной, Рубежном, на Изюмском направлении.

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Российские Воздушно-космические силы совершают по 300 вылетов в сутки. Вместе с тем ВВС Украины научились заманивать российскую авиацию в ловушки. Об этом сообщает австрийский военный аналитик Том Купер в своем анализе боевых действий за 2-3 апреля.

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Вторжение РФ в Украину — основные моменты

Части 35-й и 36-й армий РФ покинули свои позиции и полностью отошли от Киева на территорию Беларуси. Украинцы увидели сотни единиц брошенной техники, столько же трупов солдат ВС РФ, а также масштабные убийства в Буче и Ирпене. На момент написания анализа, было известно о 410 убитых мирных жителей.

Как пишет Купер, трагедия в том, что это только первый случай, который доказывает, что стратегия путинская "денацификация" Украины включает мероприятия, схожие с теми, которые были у нацистов в 1941-1944 годах. Он предполагает, что ситуация на востоке и севере Украины может быть еще более жестокой.

"В этом нет ничего удивительного, ведь российская армия состоит из плохо подготовленных, озлобленных и фрустрированных солдат, а также парамилитарных боевиков, таких как Росгвардия, ЧВК Вагнер и ФСБ, которые уже прочесывают Херсон, Мелитополь и другие оккупированные территории, производя аресты по длинным спискам "неблагонадежных" политиков, журналистов и активистов", — пишет эксперт.

В РФ все заявления отбросили и заявили, что это провокация.

Путина, по мнению Купера, не интересует ни личная репутация, ни имидж РФ. Также он не примет никакого поражения. Несмотря на отсутствие мобилизации, под разными поводами в Краснодаре, Дагестане, Ингушетии и Пермской области собирают около 60 000 резервистов. Также после фальшивых атак в Белгороде там начали сборы резервистов.

РФ усилила обстрелы в воздухе, а ВВС Украины научились заманивать авиацию в ловушки

Как пишет автор, РФ усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры баллистическими и крылатыми ракетами: были уничтожены базы с нефтью в Одессе, Тернополе, Ровно и Николаеве. Также была попытка нанести удар по базе ПВО в Василькове и аэропорту Баловное возле Николаева.

За день ВКС РФ совершают около 300 вылетов за ночь. Однако кажется, что ВСУ научились заманивать Су-35 в ловушки, где их поджидают ракеты "земля-воздух". Вероятно, именно так ВВС сбили Су-35.

[ + – ] Остатки Су-35

Восстановление севера страны займет десятилетие

После полного ухода войск РФ на запад от Днепра и до севера, северо-западных окраин Киева, борьба на этом направлении завершилась.

[ + – ] Уничтоженная гостинница в Чернигове

На восстановление поврежденных территорий уйдут следующие 10 или больше лет.

Ситуация на северо-востоке Украины — Харьков под огнем

1-я танковая бригада ВСУ 2 апреля продолжила освобождать села на юг и юго-запад от Чернигова. 41-ая армия РФ отступила в Беларусь. Также 2-я гвардейская армия ушла с трассы М02, что позволило восстановить контроль над трассой Киев-Чернигов.

На данный момент нет ни одного российского солдата на север и на восток от Чернигова вплоть до Шостки. Как пишет Купер, гарнизон военных в Шостке смог выстоять 5 недель в окружении. Черниговская область свободна от войск РФ.

[ + – ] Карта боев за Украину, 5 апреля

Также ВСУ восстановили связь с Нежином, а также освободили Круты.

Эксперт не исключает, что отдельные подразделения ВС РФ все еще может где-то быть в Сумской области, может, туда еще не добрались ВСУ.

Харьков продолжают обстреливать, но российские войска держаться от города вдалеке. 92-я механизированная бригада на марше — от Малой Рогани и Чугуева до границы с РФ.

[ + – ] Малая Рогань уже освобождена от войск РФ

Марш бригады, по мнению Купера, неплохая идея, учитывая угрозу атаки 6-й армии ВС РФ. В свою очередь это повлияло бы на то, что будет происходить в районе Изюма.

Изюм оккупирован

В городе осталось 15-20 тысяч гражданских. Между тем, бои сместились в район Тихоцкого и Малой Камышевахи. ВС РФ смогли выбить ВСУ из Топольского и Камянки силами 6-й армии и десантниками 36-й армии. Им противостоялии украинские 81-ая и 95-ая десантно-штурмовые бригады. ВС РФ наносили удары из огнеметных систем ТОС-1.

[ + – ] Атака ВС РФ в Изюмском направлении

Последующие атаки на Барвинковое и/или Славянск станет решающим этапом войны, считает Купер.

Вторжение России в Украину — бои на востоке становятся ожесточеннее

За последние два дня ВС РФ сосредоточили все недобитые подразделения из Киевской области для боев на востоке. 20-я и 8-я общевойсковые армии усилили попытки захвата Лисичанска, Рубежного, Северодонецка и Попасной.

[ + – ] Направление атак ВС РФ на востоке

Вместе с тем 8-я армия попробовала расширить прорыв на восток от Горловки и атаковала Новобахмутовку. Вместе с тем продвижения возле Донецка замечено не было.

[ + – ] Попытка атаки на Новобахмутовку

Российская армия увязла в Мариуполе

8-я общевойсковая армия не может продвигаться на запад от Донецка. Украинские военные продолжают удерживать Мариуполь. Войскам РФ недостаточно войск для продвижения по городу в западном направлении. Поэтому ВС РФ обстреливают город из "Солнцепека", полностью игнорируя безопасность гражданских.

Как пишет Купер, похоже, ВС РФ имеет огромные трудности в боях с полком "Азов" в районе Азовстали. Полк контролирует большую часть территории завода и часть морского порта. Бойцы 36-й бригады морской пехоты на данный момент не выбили врага из здания администрации Кальмиусского района.

Юг — ВСУ продолжает контратаковать, а ВС РФ — обстреливать Николаев

Украинские военные освободили Александровку и достигли Белозерки. В отместку 49-я армия РФ начала обстреливать Николаев из РСЗО "Смерч", в том числе кассетными снарядами. Под удар попало 4 больницы и детский сад.

На восточном берегу Днепра 58-я армия все еще "возится" с подкреплениями. За минувшие два дня двигался только 71-й мотострелковый полк, однако их атаку на Угледар 2 апреля ВСУ успешно отбили.

[ + – ] Освобожденная Александровка

Напомним, 31 марта в своем обзоре Том Купер писал, что войска РФ "домой не собираются", их перебросят для боев за Донбасс.