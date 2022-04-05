ВПС України навчилися заманювати Су-35 ЗС РФ у пастки — аналіз боїв від військового експерта (карта)

Російські війська відійшли з півночі України для зосередження на сході країни. Там відбуваються важкі бої в Попасній, Рубіжному, на Ізюмському напрямку.

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Російські Повітряно-космічні сили здійснюють по 300 вильотів на добу. Водночас ВПС України навчилися заманювати російську авіацію в пастки. Про це повідомляє австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму аналізі бойових дій за 2-3 квітня.

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Вторгнення РФ в Україну — основні моменти

Частини 35-ї та 36-ї армій РФ залишили свої позиції та повністю відійшли від Києва на територію Білорусі. Українці побачили сотні одиниць покинутої техніки, стільки ж трупів солдатів ЗС РФ, а також масштабні вбивства в Бучі та Ірпені. На момент написання аналізу відомо про 410 убитих мирних жителів.

Як пише Купер, трагедія в тому, що це лише перший випадок, який доводить, що стратегія путінської "денацифікації" України включає заходи, схожі на ті, що були в нацистів у 1941-1944 роках. Він припускає, що ситуація на сході та півночі України може бути ще жорстокішою.

"У цьому немає нічого дивного, адже російська армія складається з погано підготовлених, озлоблених та фрустрованих солдатів, а також парамілітарних бойовиків, таких як Росгвардія, ПВК Вагнер та ФСБ, які вже прочісують Херсон, Мелітополь та інші окуповані території, роблячи арешти за довгими списками "неблагонадійних" політиків, журналістів та активістів", — пише експерт.

У РФ всі заяви відкинули та заявили, що це провокація.

Путіна, на думку Купера, не цікавить ні особиста репутація, ні імідж РФ. Також він не прийме жодної поразки. Попри відсутність мобілізації, під різними приводами в Краснодарі, Дагестані, Інгушетії та Пермській області збирають близько 60 тисяч резервістів. Також після фальшивих атак у Бєлгороді там розпочали збори резервістів.

РФ посилила обстріл у повітрі, а ВПС України навчилися заманювати авіацію в пастки

Як пише автор, РФ посилили обстріл об'єктів критичної інфраструктури балістичними та крилатими ракетами: знищено бази з нафтою в Одесі, Тернополі, Рівному та Миколаєві. Також спробували завдати удару по базі ППО у Василькові та аеропорту в Баловному біля Миколаєва.

За добу ВКС РФ здійснюють близько 300 вильотів вночі. Проте здається, що ЗСУ навчилися заманювати Су-35 у пастки, де на них чекають ракети "земля-повітря". Ймовірно, саме так ВПС збили Су-35.

[ + – ] Залишки Су-35

Відновлення півночі країни триватиме десятиліття

Після повного відходу військ РФ на захід від Дніпра і до півночі, північно-західних околиць Києва, боротьба на цьому напрямку завершилася.

[ + – ] Знищений готель у Чернігові

На відновлення пошкоджених територій підуть наступні 10 років, а то й більше.

Ситуація на північному сході України — Харків під вогнем

1-а танкова бригада ЗСУ 2 квітня продовжила звільняти села на південь та південний захід від Чернігова. 41-а армія РФ відступила до Білорусі. Також 2-а гвардійська армія пішла з траси М02, що дозволило відновити контроль над трасою Київ-Чернігів.

Тепер немає жодного російського солдата на північ та на схід від Чернігова аж до Шостки. Як пише Купер, гарнізон військових у Шостці зміг вистояти 5 тижнів в оточенні. Чернігівська область звільнена від військ РФ.

[ + – ] Карта боїв за Україну, 5 квітня

Також ЗСУ відновили зв'язок із Ніжином, а ще звільнили Крути.

Експерт не відкидає, що окремі підрозділи ЗС РФ все ще можуть бути десь у Сумській області, мабуть, туди ще не дісталися ЗСУ.

Харків продовжують обстрілювати, але російські війська тримаються якомога далі від міста. 92-а механізована бригада на марші — від Малої Рогані та Чугуєва до кордону з РФ.

[ + – ] Мала Рогань вже звільнена від військ РФ

Марш бригади, на думку Купера, непогана ідея з огляду на загрозу атаки 6-ї армії ЗС РФ. Зі свого боку це вплинуло б на те, що відбуватиметься в районі Ізюма.

Ізюм окупований

У місті залишилось 15-20 тисяч цивільних. Тим часом бої змістилися в район Тихоцького та Малої Комишувахи. ЗС РФ змогли вибити ЗСУ з Топольського та Кам'янки силами 6-ї армії та десантниками 36-ї армії. Їм протистояли українські 81-а та 95-а десантно-штурмові бригади. ЗС РФ завдавали ударів із вогнеметних систем ТОС-1.

[ + – ] Атака ЗС РФ на Ізюмському напрямку

Наступні атаки на Барвінкове та/або Слов'янськ стануть вирішальним етапом війни, вважає Купер.

Вторгнення Росії в Україну — бої на сході стають запеклішими

За останні два дні ЗС РФ зосередили всі недобиті підрозділи з Київської області для боїв на сході. 20-та та 8-ма загальновійськові армії посилили спроби захоплення Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної.

[ + – ] Напрям атак ЗС РФ на сході

Водночас 8-а армія спробувала розширити прорив на схід від Горлівки та атакувала Новобахмутівку. Водночас просування біля Донецька не помічено.

[ + – ] Спроба атаки на Новобахмутівку

Російська армія загрузла в Маріуполі

8-ма загальновійськова армія не може просуватися на захід від Донецька. Українські військові продовжують утримувати Маріуполь. Військам РФ недостатньо військ для просування містом у західному напрямку. Тому ЗС РФ обстрілюють місто із "Сонцепека", повністю ігноруючи безпеку цивільних.

Як пише Купер, схоже, ЗС РФ мають величезні труднощі в боях із полком "Азов" у районі "Азовсталі". Полк контролює більшу частину території заводу та частину морського порту. Бійці 36-ї бригади морської піхоти на цей час не вибили ворога з будівлі адміністрації Кальміуського району.

Південь — ЗСУ продовжує контратакувати, а ЗС РФ — обстрілювати Миколаїв

Українські військові звільнили Олександрівку та досягли Білозерки. У відповідь 49-а армія РФ почала обстрілювати Миколаїв із РСЗВ "Смерч", зокрема касетними снарядами. Під удар потрапили 4 лікарні та дитячий садок.

На східному березі Дніпра 58-а армія все ще "возиться" з підкріпленнями. За минулі два дні рухався лише 71-й мотострілецький полк, проте їхню атаку на Вугледар 2 квітня ЗСУ успішно відбили.

[ + – ] Звільнена Олександрівка

Нагадаємо, 31 березня у своєму огляді Том Купер писав, що війська РФ "додому не збираються", їх перекинуть для боїв за Донбас.