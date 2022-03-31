Войска РФ "домой" не собираются - военный аналитик Том Купер (фото)

Военный аналитик Том Купер считает, что отвода войск на самом деле не будет. Тем временем ВСУ продолжает контратаки по ряду направлений.

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Австрийский военный аналитик Том Купер в своем анализе событий в российско-украинской войне отметил, что переговоры завершились безрезультатно.

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По мнению эксперта, переговоры в Стамбуле, несмотря на некоторую эйфорию в западных СМИ, по сути ничем не завершились. А в ближайшие 2 недели новые встречи не планируется.

Вторжение РФ в Украину — общая ситуация

Заявления Шойгу о том, что ключевой целью станет захват Донбасса и последующее решение о "резком сокращении" боевых действий под Киевом и Черниговом, по мнению Купера ни к чему не приведут. В большинстве случаев подобные заявления делаются для внутреннего потребителя.

Однако даже этот факт вызвал у "российских ястребов" озлобленность: они упрекают Путина в предательстве, требуют вести переговоры только об обмене пленными и гуманитарных коридорах.

При этом Купер утверждает, что российские войска исчерпали свой наступательный потенциал. А это более половины из 120 батальонно-тактических групп.

"Ни Путин, ни Кистоунские копы (вымышленные, некомпетентные копы из комедий Мака Сеннета) в Москве никогда не рассчитывали вести затяжную войну на враждебной территории. Тем более против огромных и хорошо мотивированных вооруженных сил (вероятно, насчитывающие сейчас более 300 000 человек)", — пишет Купер.

Вместе с тем Россия неинформированная о реальной обстановке на поле боя своими подчиненными, они не могут принять украинские условия. Вместо этого ВС РФ выигрывают время, чтобы ввести в бой подкрепление с Дальнего Востока (откуда снимается много техники с хранения) и с Южной Осетии и Абзахии. Однако непонятно, где они будут дислоцироваться.

Вместе с этим на стороне Украины воюет так много белорусов, что их два батальона уже объединили в полк "Пагоня". Также разрастается подразделение мусульман, которое носит название "Крымский батальон".

Взрыв на складе боеприпасов под Белгородом военный аналитик назвал неудивительным, учитывая отношения русских к боекомплекту. Вместе с тем подтверждений о том, что это был удар украинской "Точки-У" он не наблюдал.

Воздушный театр боевых действий

28 марта украинские системы ПВО заявили о сбитии двух крылатых ракет, летящих в сторону Львова. Однако российские удары уничтожили все стратегические запасы горюче-смазочных материалов в аэропорту Староконстантинов в Хмельницкой области.

[ + – ] Староконстантинов на карте

29 марта крылатая ракета уничтожила здание ОГА в Николаеве от чего погибло 13 человек, а более 30 получили ранения.

[ + – ] Последствия ракетного удара по зданию ОГА

В ночь с 29 на 30 марта ПВО сбили две ракеты над Киевом.

В Минобороны РФ заявили о сбитии еще одного Су-24 ВВС Украины, который был сбит в Ровенской области в воздушном бою. Также было заявлено о 10 сбитых БПЛА. Вместе с тем было фотоподтверждение второго сбитого Bayraktar TB2.

Вторжение РФ — события на севере

По словам Купера, никаких указаний на вывод войск нет. 35-я и 36-я армии "домой" не собираются — части перегруппировываются. В течение последних двух дней ВСУ продвигались вперед. 29 марта с трех направлений атаковали войска РФ в Ирпени с севера. Также были освобождены села Свитильня, Гребеновка и Плоское. Атаки на Бучу с Гостомелем либо носили отвлекающий характер, либо не были столь успешны.

ВСУ продолжает контратаки на северо-востоке

1-я бронетанковая бригада ВСУ, используя в качестве базы Нежин, освободила село Слобода, что к югу Чернигова. К настоящему моменту, возможно, им удалось освободить и Ягодное на трассе М-01, однако подтверждений этому пока нет. Сам Чернигов де-факто остается в осаде и подвергается постоянным авиаударам и огнем артиллерии.

[ + – ] Освобожденные села Черниговщины

Стала проясняться ситуация к югу. Украина освободила Новая Басань, вынудив 2-ю армию отойти в холмы и леса к северу трасы Н07. Там ВС РФ пытаются выстроить новую линию фронта протяженностью 70 км по линии Богдановка — Казацкое.

Сообщений о ситуации по трассе Н07 до Конотопа нет. Если бы там были какие-то бои, то армии РФ пришлось бы вывести свою 2 армию обратно в РФ.

В Сумской области линия фронта стабилизировалась.

[ + – ] Краснополье

Село Краснополье остается под твердым контролем Украины. По всей видимости, операции в этом районе проводят бойцы из 93-й бригады при поддержке нескольких пехотных и моторизированных батальонов. Им противостоит 5 БТГ ВС РФ. Все остальные части из 1-й армии якобы выведены в Курскую область РФ. Все чаще на позиции 1-й армии приходят части из военных, мобилизированных на Донбассе. Несколько военных уже ликвидированы или взяты в плен.

Харьков продолжают ожесточенно бомбить

За сутки 29 марта ВС РФ нанесли 180 залпов из "Градов", а 30 марта 30 артиллерийских ударов. Сухопутные войска при этом не атакуют город. Наоборот активно контратакует 92-я механизированная бригада ВСУ. В районе Гусаровки был нанесен удар по РФ, в частности по трем БТГ — одной группе из 59-й танкового полка, и две из 138-й мотострелковой бригады.

[ + – ] Гусаровка перешла под контроль ВСУ

Все три БТГ были уничтожены. 92-я бригада вместе с ТрО захватила штабы и всю документацию ВС РФ. В плен попало около 60 военных. Вся трасса от Харькова до Чугуева контролируется Украиной.

При этом остается открытым вопрос, кто контратаковал 144-й мотострелковую дивизию РФ, что сорвало наступление РФ по обе стороны Изюма. Достоверно только то, что украинцам показывают фото и видео техники РФ, и что 81-я бригада ДШВ вернулась на южную окраину Изюма. Топольское, Каменка и Тихотское остаются под контролем ВСУ.

[ + – ] Желтым цветом выделена дорога на Славянск

Однако в ближайшие несколько дней Купер считает, что стоит ожидать новые атаки РФ. Открытые данные разведки показывают, что ВС РФ накопила под Курском и Ростовом больше сил, чем было до вторжения.

Бои на востоке охватили всю линию разграничения

ВС РФ продолжают обстреливать Рубежное, Лисичанск и Попасную. Однако были нанесены удары, которые ВСУ отразили. Бои ведутся по всей бывшей линии разграничения в зоне ООС: от Попасной и Светлодарска до Угледара на юге. Обошлось без крупных наземных атак.

Вторжение РФ — ситуация на юге

Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь. ВС РФ захватили основные базы 36-й морской пехоты и одну из баз полка "Азов", но к моменту захвата они были пустыми.

ВСУ освободили три села в Херсонской области — Кочубеевку, Орлово и Заградовку. В тылу Херсона действуют украинские подразделения на северных и южных окраинах города.

[ + – ] Освобожденные села Херсонщины

Понеся большие потери в неоднократных украинских артиллерийских обстрелах аэропорта Херсона, ВКС перебрались на аэропорт Чаплынка. Российские инженеры минируют все, что только могут, в частности Антоновский мост в 60 км севернее от Херсона.

Напомним, 29 марта глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ВСУ отбросили вражеские войска от города на 40-60 км. Ныне наиболее угрожающая ситуация на востоке Украины. Глава Минобороны РФ заявил, что войска сосредоточатся на захвате Донбасса.